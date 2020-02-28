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28 февраля, 2020
 
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Голограмма Хьюстон дала концерт в Великобритании

Выступление цифрового изображения умершей американской певицы Уитни Хьюстон состоялось в рамках мирового турне.

Концерт цифрового изображения Хьюстон посетили 2,2 тыс. зрителей
Концерт цифрового изображения Хьюстон посетили 2,2 тыс. зрителей
Фото: Whitney Houston / Facebook

Через восемь лет после смерти американской певицы Уитни Хьюстон начались гастроли ее голограммы. Об этом сообщает The Telegraph.

25 февраля состоялся концерт в Шеффилде – "Вечер с Уитни". Его организовала компания Base Hologram совместно с Estate of Whitney E. Houston.

"Мы создаем новый тип театрализованного концертного опыта, призванный запечатлеть волшебство. Когда Уитни Хьюстон выступала, в ней был непревзойденный уровень харизмы и эмоций – это мы и собираемся донести до зрителей. Для меня большая честь сохранять ее наследие с помощью этого проекта", – заявили организаторы шоу на своем официальном сайте.

Концерт цифрового изображения Хьюстон посетили 2,2 тыс. зрителей.

Видео разместили на странице whitneyhoustonnbl в Instagram.

С цифровой копией Хьюстон выступали живые танцоры.

Концерт голограммы Уитни Хьюстон в Киеве запланирован на апрель 2020 года.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии "Грэмми".

По результатам экспертизы причиной смерти певицы стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

Теги: концерт, Уитни Хьюстон, певица, голограмма
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