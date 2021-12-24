"У меня остался член между ног". Трансгендерная певица Zi Faámelu заявила, что после каминг-аута не делала операцию по смене пола

"В своем заявлении в 2014 году я сказала, что "решилась на это", имея в виду каминг-аут как трансгендерная девушка. Украинская пресса и ТВ все перекрутили. Я нужна им только тогда, когда мое имя на слуху. На мне всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала", – написала артистка.
Она отметила, что поднимает эту тему, так как для представителей ЛГБТ-сообщества важна репрезентация.
"Наши истории заслуживают того, чтобы быть услышанными, – заявила певица. – Да, у меня остался член между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина".
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Zi Faámelu начинала карьеру как певец Борис Апрель (настоящая фамилия – Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал".
В 2018 году он принимал участие в вокальном шоу "Голос країни 8" на "1+1" как певица Зианджа. По результатам зрительского голосования она покинула проект после первого прямого эфира.
В конце февраля 2020 года певица Зианджа на своей странице в Instagram анонсировала новое сценическое имя, представившись Zi Faámelu. "Новое десятилетие. Новое приключение. Новая музыка", – объяснила она свое решение.