"Что поделаешь, девушка любит пожрать". Украинская трансгедерная певица Zi Faámelu заявила, что поправилась на 15 кг. Фото

"Я набрала 15 кг и чувствую себя прекрасно (ну что поделаешь, девушка любит пожрать!). Я готовлюсь к чему-то интригующему, так что собираюсь в поход на несколько дней, прежде чем настанут рабочие дни. Пожалуйста, порадуйтесь за меня", – написала артистка.

Контекст:

Zi Faámelu начинала карьеру как певец Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал".

В 2018 году он принимал участие в вокальном шоу "Голос країни 8" на "1+1" как певица Зианджа. По результатам зрительского голосования она покинула проект после первого прямого эфира.

В конце февраля 2020 года певица Зианджа на своей странице в Instagram анонсировала новое сценическое имя, представившись Zi Faámelu. "Новое десятилетие. Новое приключение. Новая музыка", – объяснила она свое решение.