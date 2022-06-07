"Нет времени ждать". Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса – Ляшко

Об этом 7 июня сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства", – написал он.
Пресс-служба Минздрава уточнила, что медицинский каннабис облегчает течение более 50 патологических состояний, среди которых:
Кроме того, препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у людей с онкологическими заболеваниями.
Минздрав ожидает, что Верховная Рада поддержит законопроект. В релизе сказано, что он предусматривает введение жесткого контроля за выращиванием конопли, производством и реализацией препаратов из нее.
Согласно законопроекту, контроль будет осуществляться таким образом:
Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).
Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес президент Украины Владимир Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.
По информации Офиса президента Украины на октябрь 2020 года, не менее 2 млн украинцев нуждались в таких препаратах.