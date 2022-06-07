"Нет времени ждать". Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса – Ляшко

Ляшко: Мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Об этом 7 июня сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства", – написал он.

Пресс-служба Минздрава уточнила, что медицинский каннабис облегчает течение более 50 патологических состояний, среди которых:

посттравматические стрессовые расстройства, в частности, полученные в результате военных действий;

неврологические заболевания;

заболевания пищеварительного тракта;

хронические боли невропатического происхождения.

Кроме того, препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у людей с онкологическими заболеваниями.

Минздрав ожидает, что Верховная Рада поддержит законопроект. В релизе сказано, что он предусматривает введение жесткого контроля за выращиванием конопли, производством и реализацией препаратов из нее.

Согласно законопроекту, контроль будет осуществляться таким образом:

хозяйственная деятельность по культивированию сортов конопли для медицинских целей будет лицензироваться;

для выращивания каннабиса в медицинских, промышленных и научно-технических целях нужно будет разрешение;

обращение сортов конопли, продуктов их переработки и лекарства будут прослеживаться (предлагается маркировать уникальным штрихкодом партии продукции, ввести электронный реестр для учета перемещения сортов растений и обеспечить реализацию лекарств исключительно по электронному рецепту).