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"Нет времени ждать". Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса – Ляшко

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Ляшко: Мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине
Ляшко: Мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны".

Об этом 7 июня сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства", – написал он.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2654148244717283

Пресс-служба Минздрава уточнила, что медицинский каннабис облегчает течение более 50 патологических состояний, среди которых:

  • посттравматические стрессовые расстройства, в частности, полученные в результате военных действий;
  • неврологические заболевания;
  • заболевания пищеварительного тракта;
  • хронические боли невропатического происхождения.

Кроме того, препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у людей с онкологическими заболеваниями.

Минздрав ожидает, что Верховная Рада поддержит законопроект. В релизе сказано, что он предусматривает введение жесткого контроля за выращиванием конопли, производством и реализацией препаратов из нее.

Согласно законопроекту, контроль будет осуществляться таким образом:

  • хозяйственная деятельность по культивированию сортов конопли для медицинских целей будет лицензироваться;
  • для выращивания каннабиса в медицинских, промышленных и научно-технических целях нужно будет разрешение;
  • обращение сортов конопли, продуктов их переработки и лекарства будут прослеживаться (предлагается маркировать уникальным штрихкодом партии продукции, ввести электронный реестр для учета перемещения сортов растений и обеспечить реализацию лекарств исключительно по электронному рецепту).
Контекст:

Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).

Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес президент Украины Владимир Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.

По информации Офиса президента Украины на октябрь 2020 года, не менее 2 млн украинцев нуждались в таких препаратах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, марихуана, лекарства, лицензия, конопля, лечение, законопроект, война России против Украины, онкология, Минздрав, Кабмин, Виктор Ляшко, Кабинет министров Украины
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