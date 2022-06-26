Оккупанты в Мариуполе сожгли библиотеку храма Петра Могилы, там были уникальные книги – советник мэра

Библиотеку, которую собирали с помощью волонтеров и меценатов, оккупанты сожгли после визита во временно оккупированный Мариуполь делегации Русской православной церкви, рассказал Андрющенко.

"Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда. Сейчас оккупанты решают вопрос о его сносе или переформатировании в соответствии с канонами РПЦ", – написал советник.

Андрющенко рассказал, что храм был построен при поддержке горожан. Он внесен в книгу рекордов Украины как единственный в мире храм, полностью расписанный петриковской росписью, указано на туристическом сайте Мариуполя. Эту роспись в 2020 году освятил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщается на сайте церкви.

ВИДЕО

Видео: Телеканал Донеччина TV / YouTube