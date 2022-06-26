Оккупанты в Мариуполе сожгли библиотеку храма Петра Могилы, там были уникальные книги – советник мэра

Библиотеку, которую собирали с помощью волонтеров и меценатов, оккупанты сожгли после визита во временно оккупированный Мариуполь делегации Русской православной церкви, рассказал Андрющенко.
"Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда. Сейчас оккупанты решают вопрос о его сносе или переформатировании в соответствии с канонами РПЦ", – написал советник.
Андрющенко рассказал, что храм был построен при поддержке горожан. Он внесен в книгу рекордов Украины как единственный в мире храм, полностью расписанный петриковской росписью, указано на туристическом сайте Мариуполя. Эту роспись в 2020 году освятил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщается на сайте церкви.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.