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Оккупанты в Мариуполе сожгли библиотеку храма Петра Могилы, там были уникальные книги – советник мэра

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Оккупанты могут снести этот храм, сообщил Андрющенко
Оккупанты могут снести этот храм, сообщил Андрющенко
Скриншот: Телеканал Донеччина TV / YouTube

Российские оккупанты изъяли и сожгли библиотеку храма святителя Петра Могилы (Православная церковь Украины) в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Библиотеку, которую собирали с помощью волонтеров и меценатов, оккупанты сожгли после визита во временно оккупированный Мариуполь делегации Русской православной церкви, рассказал Андрющенко.

"Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда. Сейчас оккупанты решают вопрос о его сносе или переформатировании в соответствии с канонами РПЦ", – написал советник.

Андрющенко рассказал, что храм был построен при поддержке горожан. Он внесен в книгу рекордов Украины как единственный в мире храм, полностью расписанный петриковской росписью, указано на туристическом сайте Мариуполя. Эту роспись в 2020 году освятил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщается на сайте церкви.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Донеччина TV / YouTube
Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, РПЦ, Мариуполь, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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