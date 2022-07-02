Боевики "ДНР" удерживают в тюрьмах более 10 тыс. мариупольцев – горсовет

Об этом 2 июля сообщил пресс-центр Мариупольского горсовета в Telegram.

"Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке, – говорится в сообщении. – Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах два на три метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей города.

"Призываю... применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. И вместе работать над освобождением каждого мариупольца", – отметил Бойченко.

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