В Мариуполе нашли еще одну братскую могилу – советник мэра

Рядом оккупанты продолжают разбирать завалы, но о перезахоронениях речи не идет, отметил Андрющенко. По его словам, люди “фактически живут в склепах“.
"Власть настолько увлеклась созданием картинок восстановления, что до захоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные", – написал Андрющенко.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.