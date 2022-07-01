В Мариуполе нашли еще одну братскую могилу – советник мэра

По словам Андрющенко, оккупанты не планируют проводить перезахоронение Фото: Андрющенко Time / Telegram

Рядом оккупанты продолжают разбирать завалы, но о перезахоронениях речи не идет, отметил Андрющенко. По его словам, люди “фактически живут в склепах“.

"Власть настолько увлеклась созданием картинок восстановления, что до захоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные", – написал Андрющенко.



