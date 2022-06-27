В Мариуполе под завалами дома, в который попала авиабомба, нашли тела более 100 человек – мэрия

"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды обнаружены более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами", – написал Андрющенко.
По его словам, изъятие тел и их захоронение российские оккупанты не планируют.
"Продолжается эксгумация. В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не проводится", – добавил советник мэра.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.