В Мариуполе под завалами дома, в который попала авиабомба, нашли тела более 100 человек – мэрия

По словам Андрющенко, изъятие тел и их захоронение российские оккупанты не планируют Фото: ЕРА

"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды обнаружены более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами", – написал Андрющенко.

По его словам, изъятие тел и их захоронение российские оккупанты не планируют.

"Продолжается эксгумация. В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не проводится", – добавил советник мэра.