В плену РФ остается много женщин-медиков, которые выполняли задачи на территории гарнизона Мариуполь – врио командира "Азова"

Надточий: Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть своих бойцов домой Фото: radiosvoboda.org

"29 июня состоялся первый обмен военнопленных РФ на бойцов украинский армии. Благодаря работе Главного управления разведки Минобороны домой вернулись первые азовцы. Всего обменяли 144 военнослужащих, среди которых 95 военнослужащих – защитники "Азовстали". Из всего этого списка на обмен была подана только одна женщина-военнослужащая. На данный момент там остается очень много женщин-медиков, которые выполняли боевые задачи на территории гарнизона Мариуполь", – сказал он.

Надточий отметил, что бойцы, которые вернулись домой из российского плена, нуждаются в лечении и длительной реабилитации.

"Этим сейчас занимается патронатная служба "Азова" и медперсонал всех больниц. Это все – только первые шаги на очень тяжелом пути. Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть своих бойцов домой", – заявил он.

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