В плену РФ остается много женщин-медиков, которые выполняли задачи на территории гарнизона Мариуполь – врио командира "Азова"

"29 июня состоялся первый обмен военнопленных РФ на бойцов украинский армии. Благодаря работе Главного управления разведки Минобороны домой вернулись первые азовцы. Всего обменяли 144 военнослужащих, среди которых 95 военнослужащих – защитники "Азовстали". Из всего этого списка на обмен была подана только одна женщина-военнослужащая. На данный момент там остается очень много женщин-медиков, которые выполняли боевые задачи на территории гарнизона Мариуполь", – сказал он.
Надточий отметил, что бойцы, которые вернулись домой из российского плена, нуждаются в лечении и длительной реабилитации.
"Этим сейчас занимается патронатная служба "Азова" и медперсонал всех больниц. Это все – только первые шаги на очень тяжелом пути. Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть своих бойцов домой", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ГУР Минобороны Украины сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".
Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.