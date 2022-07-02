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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В плену РФ остается много женщин-медиков, которые выполняли задачи на территории гарнизона Мариуполь – врио командира "Азова"

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Надточий: Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть своих бойцов домой
Надточий: Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть своих бойцов домой
Фото: radiosvoboda.org

Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий (позывной Раз-Два) записал видеообращение после обмена пленными, в рамках которого домой вернулись первые защитники "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области. Видео опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram 1 июля.

"29 июня состоялся первый обмен военнопленных РФ на бойцов украинский армии. Благодаря работе Главного управления разведки Минобороны домой вернулись первые азовцы. Всего обменяли 144 военнослужащих, среди которых 95 военнослужащих – защитники "Азовстали". Из всего этого списка на обмен была подана только одна женщина-военнослужащая. На данный момент там остается очень много женщин-медиков, которые выполняли боевые задачи на территории гарнизона Мариуполь", – сказал он.

Надточий отметил, что бойцы, которые вернулись домой из российского плена, нуждаются в лечении и длительной реабилитации.

"Этим сейчас занимается патронатная служба "Азова" и медперсонал всех больниц. Это все – только первые шаги на очень тяжелом пути. Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть своих бойцов домой", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ГУР Минобороны Украины сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".

Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, обмен пленными, Никита Надточий
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