Зеленский об освобождении 144 защитников Украины: Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку

Об этом 29 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воина из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил, 28 – армия, 17 пограничников, девять терробороновцев, один полицейский. Самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки (ГУР) [Минобороны Украины] и всем, кто работал на этот результат. Но об этом – впоследствии", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ГУР сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".

Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.