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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об освобождении 144 защитников Украины: Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку

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Имен освобожденных из плена оккупантов украинских защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото
Имен освобожденных из плена оккупантов украинских защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Украина сделает все, чтобы вернуть домой из плена российских оккупантов "каждого украинца и каждую украинку".

Об этом 29 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воина из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил, 28 – армия, 17 пограничников, девять терробороновцев, один полицейский. Самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки (ГУР) [Минобороны Украины] и всем, кто работал на этот результат. Но об этом – впоследствии", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/349801977335462/

Контекст:

В ГУР сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".

Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.

Теги: Россия, Украина, армия, разведка, пограничники, полк Азов, раненые, Азовсталь, пленные, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, президент, обмен пленными, полицейский, ГУР Минобороны Украины, украинки
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