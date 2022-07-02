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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Учителей из Мариуполя отправляют на аттестацию в Россию – советник мэра

В захваченном городе нехватка педагогов советни к мэра
В захваченном городе нехватка педагогов – советни к мэра
Фото: ЕРА

Учителей Мариуполя оккупанты отправляют в Москву (Россия) проходить переаттестацию, а выпускников школ принуждают к поступлению в российские вузы. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Всех мариупольских учителей отправляют на аттестацию в Россию. Достоверно известно о Москве. Без аттестации на знание вымышленной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины - постоянная цель россиян в действии",  – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что при этом в городе объявлен неформальный запрет на выезд педагогов из-за нехватки кадров, желающих приобщиться к "похищению будущего у детей".

Советник опубликовал фотографию свидетельства о получении среднего образования, выданное незаконными властями ОРДЛО 1 июля 2022 года одному из выпускников.

"Вчера сотни мариупольских детей избавили будущего аттестатами от несуществующего сателлита России. Одновременно предлагая льготное поступление в вузы в России. Правда, не в столицах, а преимущественно в заднице мира", – написал он.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.

Теги: Россия, образование, Москва, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, школы, выпускники, Петр Андрющенко
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