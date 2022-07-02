Учителей из Мариуполя отправляют на аттестацию в Россию – советник мэра

"Всех мариупольских учителей отправляют на аттестацию в Россию. Достоверно известно о Москве. Без аттестации на знание вымышленной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины - постоянная цель россиян в действии", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что при этом в городе объявлен неформальный запрет на выезд педагогов из-за нехватки кадров, желающих приобщиться к "похищению будущего у детей".

Советник опубликовал фотографию свидетельства о получении среднего образования, выданное незаконными властями ОРДЛО 1 июля 2022 года одному из выпускников.

"Вчера сотни мариупольских детей избавили будущего аттестатами от несуществующего сателлита России. Одновременно предлагая льготное поступление в вузы в России. Правда, не в столицах, а преимущественно в заднице мира", – написал он.