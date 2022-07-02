Учителей из Мариуполя отправляют на аттестацию в Россию – советник мэра

"Всех мариупольских учителей отправляют на аттестацию в Россию. Достоверно известно о Москве. Без аттестации на знание вымышленной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины - постоянная цель россиян в действии", – говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что при этом в городе объявлен неформальный запрет на выезд педагогов из-за нехватки кадров, желающих приобщиться к "похищению будущего у детей".
Советник опубликовал фотографию свидетельства о получении среднего образования, выданное незаконными властями ОРДЛО 1 июля 2022 года одному из выпускников.
"Вчера сотни мариупольских детей избавили будущего аттестатами от несуществующего сателлита России. Одновременно предлагая льготное поступление в вузы в России. Правда, не в столицах, а преимущественно в заднице мира", – написал он.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.