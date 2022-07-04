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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты говорили: "Нам вас не жалко". Билык рассказала историю жительницы Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Билык является амбассадором музея "Голоса Мирных"
Билык является амбассадором музея "Голоса Мирных"
Фото: Ирина Билык / Facebook

Украинская певица Ирина Билык в Instagram Stories разместила ссылку на историю украинки Ирины Клисичко из осажденного российскими оккупантами Мариуполя, которой она поделилась с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. История Клисичко опубликована на сайте музея.

Скриншот: bilyk_iryna / Instagram
Скриншот: bilyk_iryna / Instagram

Утром 24 февраля Клисичко, узнав о том, что российские оккупанты обстреливают Киев, Днепр, Харьков, отвезла дочь к своим родителям за город, а сама вернулась в Мариуполь. 

После этого женщина долгое время не могла связаться с близкими, так как не было связи. Сама Клисичко, объединившись с соседями, пряталась от обстрелов сперва в квартире, а затем в подвале. 

Когда обстрелы стали ближе, покинула дом, уехав в район, который обстреливался "чуть меньше". Там ее приютили незнакомые люди в своей квартире. 

В какой-то момент Клисичко решила покинуть Мариуполь, чтобы воссоединиться с родителями и дочерью. В день, когда она смогла встретиться с близкими, женщина отправилась в магазин. 

"Там был хлеб. Мы купили еще теплый батон, разрывали этот батон и не могли наесться. Обычный хлеб заменил нам все конфеты, все сладости", – рассказала Клисичко. 

По словам женщины, после этого они переехали в поселок Мирный, который находился в оккупации. 

"Люди, которые пришли сюда, хотят устанавливать свои порядки. [Оккупанты] приходили домой, осматривали дом. Когда мы говорили, что у нас разбито жилье, нет работы, что мы приехали сюда, потому что нам негде жить, они говорили: "Ну и что? Нам вас не жалко", – отметила она.

В настоящее время Клисичко находится в Запорожье, на украинской территории, и мечтает вернуться домой в освобожденный Мариуполь. 

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

Билык является амбассадором музея "Голоса Мирных". 

Рассказать свою историю можно так:

  • написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;
  • посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.
Теги: Мариуполь, война России против Украины, Ирина Билык
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