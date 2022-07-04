"Оккупанты говорили: "Нам вас не жалко". Билык рассказала историю жительницы Мариуполя

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Утром 24 февраля Клисичко, узнав о том, что российские оккупанты обстреливают Киев, Днепр, Харьков, отвезла дочь к своим родителям за город, а сама вернулась в Мариуполь.

После этого женщина долгое время не могла связаться с близкими, так как не было связи. Сама Клисичко, объединившись с соседями, пряталась от обстрелов сперва в квартире, а затем в подвале.

Когда обстрелы стали ближе, покинула дом, уехав в район, который обстреливался "чуть меньше". Там ее приютили незнакомые люди в своей квартире.

В какой-то момент Клисичко решила покинуть Мариуполь, чтобы воссоединиться с родителями и дочерью. В день, когда она смогла встретиться с близкими, женщина отправилась в магазин.

"Там был хлеб. Мы купили еще теплый батон, разрывали этот батон и не могли наесться. Обычный хлеб заменил нам все конфеты, все сладости", – рассказала Клисичко.

По словам женщины, после этого они переехали в поселок Мирный, который находился в оккупации.

"Люди, которые пришли сюда, хотят устанавливать свои порядки. [Оккупанты] приходили домой, осматривали дом. Когда мы говорили, что у нас разбито жилье, нет работы, что мы приехали сюда, потому что нам негде жить, они говорили: "Ну и что? Нам вас не жалко", – отметила она.

В настоящее время Клисичко находится в Запорожье, на украинской территории, и мечтает вернуться домой в освобожденный Мариуполь.