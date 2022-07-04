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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе доступ к воде имеют не больше 3% жителей – советник мэра

По данным Андрющенко, в пунктах набора воды ее можно набрать "если повезет"
По данным Андрющенко, в пунктах набора воды ее можно набрать "если повезет"
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области главной остается проблема воды. Об этом советник мэра Павел Андрющенко заявил в Telegram 4 июля.

"Мариупольцы вынуждены с утра преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды", – написал он. 

По словам Андрющенко, в таких пунктах воду можно набрать, "если повезет".

"Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением. Вода минимально допустимого качества в городе недоступна. В целом доступ к воде имеют до 3% мариупольцев", – рассказал советник. 

Андрющенко заявил, что для решения кризиса срочно нужно внешнее вмешательство. 

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, водоснабжение, кризис, гуманитарная катастрофа, канализация
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