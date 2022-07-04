В Мариуполе доступ к воде имеют не больше 3% жителей – советник мэра

"Мариупольцы вынуждены с утра преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды", – написал он.
По словам Андрющенко, в таких пунктах воду можно набрать, "если повезет".
"Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением. Вода минимально допустимого качества в городе недоступна. В целом доступ к воде имеют до 3% мариупольцев", – рассказал советник.
Андрющенко заявил, что для решения кризиса срочно нужно внешнее вмешательство.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В Мариуполе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии.