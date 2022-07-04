В Мариуполе доступ к воде имеют не больше 3% жителей – советник мэра

По данным Андрющенко, в пунктах набора воды ее можно набрать "если повезет" Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

"Мариупольцы вынуждены с утра преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды", – написал он.

По словам Андрющенко, в таких пунктах воду можно набрать, "если повезет".

"Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением. Вода минимально допустимого качества в городе недоступна. В целом доступ к воде имеют до 3% мариупольцев", – рассказал советник.

Андрющенко заявил, что для решения кризиса срочно нужно внешнее вмешательство.