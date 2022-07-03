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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"К тем, кто с "Азовстали", относились по-другому. Смотрели, как на воинов". Украинский пограничник рассказал о плене

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Пиковец еще под наблюдением врачей, но смог встретиться с женой
Пиковец еще под наблюдением врачей, но смог встретиться с женой
Скриншот: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Пограничник Павел Пиковец, защищавший Мариуполь от российских оккупантов, рассказал о пребывании в плену. Видео 2 июля опубликовала Госпогранслужба.

В числе вызволенных из плена в ходе обмена 29 июня украинских военных были 17 пограничников, защищавших Мариуполь, напомнили в ГПСУ. В настоящее время бойцы с тяжелыми ранениями находятся под наблюдением медиков. "Некоторые из них уже успели обнять родных", – отметили в Госпогранслужбе.

Пиковец, судя по видео, сейчас находится в больнице. Он встретился с женой.

Пограничник рассказал, что был ранен и 15 июня его привезли в госпиталь в укрытиях завода "Азовсталь". Медики вытащили осколки из его ран и поставили гипс. Там он находился до дня выхода с территории в плен 17 мая.

"Хочется это все забыть, как сон... Не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К нам, тем, которые с "Азовстали", как-то относились по-другому. Или они нас уважали, или что-то другое, или боялись – я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", – рассказал пограничник.

Он отметил, что в плену не терял надежду.

"Надежда была, надежда постоянно была. Я знал, что мне нужно вернуться, знал, для кого – для жены, для дочки. Что они меня ждут и нужно вернуться", – сказал Пиковец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ГУР Минобороны Украины сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, в том числе 95 защитников "Азовстали". Среди них есть нацгвардейцы, военнослужащие ВСУ, ВМС, теробороны, пограничники и один полицейский. 

Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май, когда она возглавляла Украинский координационный штаб по военнопленным, состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией

31 мая штаб возглавил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, после этого состоялось еще несколько обменов. 

Теги: Госпогранслужба, Мариуполь, пограничники, раненые, Азовсталь, ГПСУ, пленные, обмен пленными, ранение
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