"К тем, кто с "Азовстали", относились по-другому. Смотрели, как на воинов". Украинский пограничник рассказал о плене

В числе вызволенных из плена в ходе обмена 29 июня украинских военных были 17 пограничников, защищавших Мариуполь, напомнили в ГПСУ. В настоящее время бойцы с тяжелыми ранениями находятся под наблюдением медиков. "Некоторые из них уже успели обнять родных", – отметили в Госпогранслужбе.
Пиковец, судя по видео, сейчас находится в больнице. Он встретился с женой.
Пограничник рассказал, что был ранен и 15 июня его привезли в госпиталь в укрытиях завода "Азовсталь". Медики вытащили осколки из его ран и поставили гипс. Там он находился до дня выхода с территории в плен 17 мая.
"Хочется это все забыть, как сон... Не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К нам, тем, которые с "Азовстали", как-то относились по-другому. Или они нас уважали, или что-то другое, или боялись – я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", – рассказал пограничник.
Он отметил, что в плену не терял надежду.
"Надежда была, надежда постоянно была. Я знал, что мне нужно вернуться, знал, для кого – для жены, для дочки. Что они меня ждут и нужно вернуться", – сказал Пиковец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ГУР Минобороны Украины сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, в том числе 95 защитников "Азовстали". Среди них есть нацгвардейцы, военнослужащие ВСУ, ВМС, теробороны, пограничники и один полицейский.
Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май, когда она возглавляла Украинский координационный штаб по военнопленным, состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.
31 мая штаб возглавил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, после этого состоялось еще несколько обменов.