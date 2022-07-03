"К тем, кто с "Азовстали", относились по-другому. Смотрели, как на воинов". Украинский пограничник рассказал о плене

Пиковец еще под наблюдением врачей, но смог встретиться с женой Скриншот: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

В числе вызволенных из плена в ходе обмена 29 июня украинских военных были 17 пограничников, защищавших Мариуполь, напомнили в ГПСУ. В настоящее время бойцы с тяжелыми ранениями находятся под наблюдением медиков. "Некоторые из них уже успели обнять родных", – отметили в Госпогранслужбе.

Пиковец, судя по видео, сейчас находится в больнице. Он встретился с женой.

Пограничник рассказал, что был ранен и 15 июня его привезли в госпиталь в укрытиях завода "Азовсталь". Медики вытащили осколки из его ран и поставили гипс. Там он находился до дня выхода с территории в плен 17 мая.

"Хочется это все забыть, как сон... Не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К нам, тем, которые с "Азовстали", как-то относились по-другому. Или они нас уважали, или что-то другое, или боялись – я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", – рассказал пограничник.

Он отметил, что в плену не терял надежду.

"Надежда была, надежда постоянно была. Я знал, что мне нужно вернуться, знал, для кого – для жены, для дочки. Что они меня ждут и нужно вернуться", – сказал Пиковец.

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