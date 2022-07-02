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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парамедик Тайра о российском плене: Мне сразу сказали: "Жить ты не будешь и лучше тебе самой покончить с жизнью"

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Тайра: Врагу верить нельзя. Все, что они говорили, было либо извращено, либо это было полное вранье
Тайра: Врагу верить нельзя. Все, что они говорили, было либо извращено, либо это было полное вранье
Фото: Юлия Паевская / Facebook (архив)

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала, что российские оккупанты держали ее в Донецком СИЗО в маленькой камере вместе с еще 21 женщиной. Ее интервью "Німецькій хвилі" было опубликовано 1 июля.

Тайра отметила, что обстоятельства ее захвата россиянами расследуют и, пока не завершится следствие, она не будет рассказывать о пытках и психологическом давлении в плену, "хотя оно было страшным".

"В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, 10 коек. Другие также не имели никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно", – сказала Тайра.

По ее словам, пленным не позволяли днем даже садиться, они должны были стоять.

"А спать можно было с 10 вечера до шести утра. Но на самом деле отбой давали позже, а будили раньше. Сидеть можно было только на маленьких лавочках, где все 22 женщины не поместятся, там максимум шесть худых девушек могут сесть. Надо меняться, и постоянно проверяют, чтобы ты не сидел. Если садишься, то тебя наказывают", – рассказала она.

Среди ее сокамерниц были украинки из рядов ВСУ и Нацгвардии, в том числе из "Азова", и были также гражданские. Кроме того, по словам Тайры, в плену у оккупантов была медик на седьмом месяце беременности.

Парамедик отметила, что большинство пленных было в плохом моральном состоянии, потому что они не проходили психологическую подготовку, а оккупанты профессионально лгут и давят. По ее мнению, необходима инструкция для попавших в плен – как вести себя, о чем думать, что говорить – и для гражданских, и для военных.

"Мне многое говорили, но все было ложью. Дело в том, что врагу верить нельзя. Все, что они говорили, было либо извращено, либо это было полное вранье... Мне сразу сказали: жить ты не будешь и лучше тебе самой покончить с жизнью. Конечно, для них это было бы очень удобно, но я не дала им такого шанса", – рассказала Паевская.

По словам парамедика, оккупанты бездоказательно обвинили ее по "расстрельной" статье, а при съемке "интервью" с ней пытались создать образ "нацистки" и "убийцы".

"Я вообще когда услышала весь этот бред – это просто бред, я очень удивилась. Я столько лет на фронте, все знают, чем я занимаюсь", – сказала она.

Для съемок "интервью" ее в наручниках отвели в комнату, где уже был выставлен свет, и начали задавать вопросы таким образом, чтобы потом можно было смонтировать, вырезать куски.

"Я уже начала корректировать то, что я говорю. Но на первые вопросы я реагировала не так, как следовало. В дальнейшем я говорила так, чтобы порезать это было тяжело. Но они все равно слепили из этого материала абсурдную вещь", – отметила Тайра.

По ее словам, вынести плен физически и морально очень тяжело и ей удалось не сломаться только потому, что она много лет поддерживала хорошую физическую форму, готовилась к Invictus Games, но все равно состояние на момент возвращения было очень тяжелым. Сейчас, сказала Тайра, ее здоровье уже почти в порядке, врачи обещают скоро выпустить ее из госпиталя, и она снова сможет присоединиться к побратимам.

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. 18 июня освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео.

Теги: Донецк, СИЗО, плен, пленные, ДНР, война России против Украины, женщины, российские оккупанты, Юлия Паевская
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