В Мариуполе сгорел склад с имуществом, награбленным оккупантами – советник мэра

По словам Андрющенко, оккупанты хранили это имущество на складе станции техобслуживания.

"Вчера около 17.00 награбленное вместе с составом вдруг загорелось. МЧСники прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели. Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям. Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов", – написал Андрющенко и опубликовал фото сгоревшего склада.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария.