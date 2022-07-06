5 июля оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области – глава ОВА

"5 июля россияне убили пять мирных жителей Донбасса: двух – в Авдеевке, одного – в Славянске, одного – в Красногоровке и одного – в Курахово. Еще 21 человек получил ранения", – написал он.

Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)