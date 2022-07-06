5 июля оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области – глава ОВА

"5 июля россияне убили пять мирных жителей Донбасса: двух – в Авдеевке, одного – в Славянске, одного – в Красногоровке и одного – в Курахово. Еще 21 человек получил ранения", – написал он.
Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.