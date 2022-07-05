"Добивают эффективнее бомб". Оккупанты вывозят в Донецк плитку из сквера перед драмтеатром Мариуполя – советник мэра

"Мародерство во всем. Громкие заявления о "реинновации" сквера ожидаемо превратились в банальное хищение. Учитывая, что сам сквер чудом остался цел, оккупанты и донецкие гауляйтеры добивают эффективнее бомб", – пишет Андрющенко.
По его словам, детскую площадку, которую демонтировали в сквере, уже вывезли и монтируют в центре Донецка, а сейчас пришел черед и гранитной плитки, которую срывают экскаваторами, грузят и везут в сторону Донецка.
"В ближайшее время увидим обновленную улицу в Донецке за счет мариупольских налогоплательщиков. Медицинское оборудование, каток, фонтан, детские площадки и вот уже плитка. Нет слов", – резюмировал советник мэра Мариуполя.
16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.
20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.