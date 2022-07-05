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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Добивают эффективнее бомб". Оккупанты вывозят в Донецк плитку из сквера перед драмтеатром Мариуполя – советник мэра

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Оккупанты вывозят из Мариуполя даже тротуарную плитку
Оккупанты вывозят из Мариуполя даже тротуарную плитку
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Оккупационные власти Мариуполя Донецкой области под видом реконструкции решили разграбить сквер перед зданием драматического театра Мариуполя, написал 5 июля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

"Мародерство во всем. Громкие заявления о "реинновации" сквера ожидаемо превратились в банальное хищение. Учитывая, что сам сквер чудом остался цел, оккупанты и донецкие гауляйтеры добивают эффективнее бомб", – пишет Андрющенко.

По его словам, детскую площадку, которую демонтировали в сквере, уже вывезли и монтируют в центре Донецка, а сейчас пришел черед и гранитной плитки, которую срывают экскаваторами, грузят и везут в сторону Донецка.

"В ближайшее время увидим обновленную улицу в Донецке за счет мариупольских налогоплательщиков. Медицинское оборудование, каток, фонтан, детские площадки и вот уже плитка. Нет слов", – резюмировал советник мэра Мариуполя.

Контекст:

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Теги: Россия, Донецк, коррупция, Донецкая область, захват, оккупация, Мариуполь, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, Вадим Бойченко, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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