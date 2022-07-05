"Добивают эффективнее бомб". Оккупанты вывозят в Донецк плитку из сквера перед драмтеатром Мариуполя – советник мэра

"Мародерство во всем. Громкие заявления о "реинновации" сквера ожидаемо превратились в банальное хищение. Учитывая, что сам сквер чудом остался цел, оккупанты и донецкие гауляйтеры добивают эффективнее бомб", – пишет Андрющенко.

По его словам, детскую площадку, которую демонтировали в сквере, уже вывезли и монтируют в центре Донецка, а сейчас пришел черед и гранитной плитки, которую срывают экскаваторами, грузят и везут в сторону Донецка.

"В ближайшее время увидим обновленную улицу в Донецке за счет мариупольских налогоплательщиков. Медицинское оборудование, каток, фонтан, детские площадки и вот уже плитка. Нет слов", – резюмировал советник мэра Мариуполя.