Европейский инвестиционный банк готов помочь в восстановлении Мариуполя

В Мариуполе, по словам мэра, полностью разрушена вся коммунальная инфраструктура Фото: EPA

"Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой инфраструктуры, которая была разрушена. Мы нацелены создать ее заново в еще лучшем виде, чем было до этого", – цитирует пресс-служба горсовета слова Берндта.

Он выразил уверенность, что политические элиты помогут найти финансовые ресурсы. При этом инвестиции ЕИБ, ЕБРР, Всемирного банка будут "катализатором для частных лиц и бизнеса". По его словам, это "инвестиции в будущее Европы и свободного мира".

В ЕИБ заявили также о создании нового трастового фонда для инвестиций в поддержку и восстановление Украины.

На этой же конференции мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что в городе повреждены российскими войсками почти 2600 многоэтажек, полностью разрушена вся коммунальная инфраструктура, сообщили в горсовете.

По словам Бойченко, сейчас уже разрабатывается обширный план возрождения города, "план Маршалла" для Мариуполя.

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