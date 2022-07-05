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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европейский инвестиционный банк готов помочь в восстановлении Мариуполя

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В Мариуполе, по словам мэра, полностью разрушена вся коммунальная инфраструктура
В Мариуполе, по словам мэра, полностью разрушена вся коммунальная инфраструктура
Фото: EPA

Европейский инвестиционный банк намерен помочь с восстановлением Мариуполя Донецкой области, разрушенного российскими оккупантами. Об этом заявил 4 июля и.о. исполнительного директора EIB Global (филиала ЕИБ по деятельности за пределами ЕС) Маркус Берндт на конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано, сообщил Мариупольский горсовет.

"Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой инфраструктуры, которая была разрушена. Мы нацелены создать ее заново в еще лучшем виде, чем было до этого", – цитирует пресс-служба горсовета слова Берндта. 

Он выразил уверенность, что политические элиты помогут найти финансовые ресурсы. При этом инвестиции ЕИБ, ЕБРР, Всемирного банка будут "катализатором для частных лиц и бизнеса". По его словам, это "инвестиции в будущее Европы и свободного мира".

В ЕИБ заявили также о создании нового трастового фонда для инвестиций в поддержку и восстановление Украины.

На этой же конференции мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что в городе повреждены российскими войсками почти 2600 многоэтажек, полностью разрушена вся коммунальная инфраструктура, сообщили в горсовете. 

По словам Бойченко, сейчас уже разрабатывается обширный план возрождения города, "план Маршалла" для Мариуполя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Теги: инвестиции, Мариуполь, горсовет, ЕИБ, Европейский инвестиционный банк, война России против Украины, Вадим Бойченко, разрушения, инфраструктура, восстановление
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