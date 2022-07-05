Европейский инвестиционный банк готов помочь в восстановлении Мариуполя

"Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой инфраструктуры, которая была разрушена. Мы нацелены создать ее заново в еще лучшем виде, чем было до этого", – цитирует пресс-служба горсовета слова Берндта.
Он выразил уверенность, что политические элиты помогут найти финансовые ресурсы. При этом инвестиции ЕИБ, ЕБРР, Всемирного банка будут "катализатором для частных лиц и бизнеса". По его словам, это "инвестиции в будущее Европы и свободного мира".
В ЕИБ заявили также о создании нового трастового фонда для инвестиций в поддержку и восстановление Украины.
На этой же конференции мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что в городе повреждены российскими войсками почти 2600 многоэтажек, полностью разрушена вся коммунальная инфраструктура, сообщили в горсовете.
По словам Бойченко, сейчас уже разрабатывается обширный план возрождения города, "план Маршалла" для Мариуполя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В Мариуполе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.