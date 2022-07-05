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Европейский инвестиционный банк откроет новый трастовый фонд для инвестиций в поддержку и восстановление Украины

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Европейский инвестиционный банк продолжит помогать Украине
Европейский инвестиционный банк продолжит помогать Украине
Фото: depositphotos.com

На конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) 4 июля Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подтвердил свою твердую поддержку восстановления Украины и предложил создать новый трастовый фонд EU-Ukraine Gateway для инвестиций в реконструкцию Украины. Пресс-релиз опубликован на сайте банка.

Вице-президент ЕИБ Тереза Червинская подтвердила твердую позицию банка в отношении важности и неотложности инвестиций в европейское будущее Украины, даже несмотря на то, что по всей стране продолжаются боевые действия. Банк поддерживает план восстановления, представленный на конференции, отмечается в сообщении. 

ЕИБ предложил новый инструмент – трастовый фонд  EU-Ukraine Gateway. Этот финансовый инструмент мог бы поддержать восстановление Украины, как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе, и продвижение страны к членству в ЕС, считают в ЕИБ.

"ЕИБ приветствует первый комплексный план восстановления Украины, представленный на Конференции по восстановлению Украины в Лугано. Мы готовы предложить нашу техническую и финансовую экспертизу для дальнейшей разработки стратегии восстановления Украины и помочь стране выйти из режима чрезвычайной ситуации и начать восстановление своей инфраструктуры... Мы предлагаем создать новый инструмент, трастовый фонд  EU-Ukraine Gateway, для привлечения частных и государственных инвестиций в этом направлении", – сказала Червинская. 

Предполагается, что фонд позволит делать взносы от государств – членов ЕС и других стран и партнеров, что упростит сотрудничество между донорами и обеспечит эффективное и действенное управление фондами. Инструмент может быть введен в действие в течение нескольких недель и будет адаптирован к требованиям политического руководства и контроля Платформы восстановления Украины, предусмотренной ЕС.

Фонд будет комплексным инструментом, включающим гарантии, инвестиционные гранты (которые будут предоставляться частично за счет совмещения с кредитами), а также техническую помощь и консультационные услуги, помогающие улучшить качество проектов и их последующую реализацию.

По информации Reuters, с помощью фонда ЕИБ планирует привлечь на восстановление Украины €100 млрд. Аналогичный инструмент успешно использовали во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малого и среднего бизнеса. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"С момента вторжения России 24 февраля 2022 года общий ответ солидарности Банка достиг почти €4,7 млрд", – отметили в ЕИБ.

Так, в начале марта 2022 года банк предоставил правительству Украины финансирование в размере 668 млн для удовлетворения неотложных потребностей в ликвидности.

Пакет гуманитарной помощи на сумму 2,5 млн, координируемый Институтом ЕИБ, напрямую помогает людям, пострадавшим от войны.

ЕИБ также выделил кредитную линию в размере 4 млрд для муниципалитетов соседних с Украиной стран ЕС, принявших беженцев. Половина этой суммы была выделена Польше, стране с наибольшим количеством беженцев из Украины, для финансирования фонда помощи, созданного польским правительством и управляемого польским государственным банком Bank Gospodarstwa Krajowego

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Лугано поблагодарил Европейский союз и ЕИБ "за то, что они вместе с Украиной и оказывают постоянную финансовую поддержку".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde.   

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: инвестиции, ЕИБ, Европейский инвестиционный банк, Европейский союз, кредиты, война России против Украины, гранты, финансирование, Денис Шмыгаль, ЕС, восстановление
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