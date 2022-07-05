Европейский инвестиционный банк откроет новый трастовый фонд для инвестиций в поддержку и восстановление Украины

Вице-президент ЕИБ Тереза Червинская подтвердила твердую позицию банка в отношении важности и неотложности инвестиций в европейское будущее Украины, даже несмотря на то, что по всей стране продолжаются боевые действия. Банк поддерживает план восстановления, представленный на конференции, отмечается в сообщении.

ЕИБ предложил новый инструмент – трастовый фонд EU-Ukraine Gateway. Этот финансовый инструмент мог бы поддержать восстановление Украины, как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе, и продвижение страны к членству в ЕС, считают в ЕИБ.

"ЕИБ приветствует первый комплексный план восстановления Украины, представленный на Конференции по восстановлению Украины в Лугано. Мы готовы предложить нашу техническую и финансовую экспертизу для дальнейшей разработки стратегии восстановления Украины и помочь стране выйти из режима чрезвычайной ситуации и начать восстановление своей инфраструктуры... Мы предлагаем создать новый инструмент, трастовый фонд EU-Ukraine Gateway, для привлечения частных и государственных инвестиций в этом направлении", – сказала Червинская.

Предполагается, что фонд позволит делать взносы от государств – членов ЕС и других стран и партнеров, что упростит сотрудничество между донорами и обеспечит эффективное и действенное управление фондами. Инструмент может быть введен в действие в течение нескольких недель и будет адаптирован к требованиям политического руководства и контроля Платформы восстановления Украины, предусмотренной ЕС.

Фонд будет комплексным инструментом, включающим гарантии, инвестиционные гранты (которые будут предоставляться частично за счет совмещения с кредитами), а также техническую помощь и консультационные услуги, помогающие улучшить качество проектов и их последующую реализацию.

По информации Reuters, с помощью фонда ЕИБ планирует привлечь на восстановление Украины €100 млрд. Аналогичный инструмент успешно использовали во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малого и среднего бизнеса.

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"С момента вторжения России 24 февраля 2022 года общий ответ солидарности Банка достиг почти €4,7 млрд", – отметили в ЕИБ.

Так, в начале марта 2022 года банк предоставил правительству Украины финансирование в размере €668 млн для удовлетворения неотложных потребностей в ликвидности.

Пакет гуманитарной помощи на сумму €2,5 млн, координируемый Институтом ЕИБ, напрямую помогает людям, пострадавшим от войны.

ЕИБ также выделил кредитную линию в размере €4 млрд для муниципалитетов соседних с Украиной стран ЕС, принявших беженцев. Половина этой суммы была выделена Польше, стране с наибольшим количеством беженцев из Украины, для финансирования фонда помощи, созданного польским правительством и управляемого польским государственным банком Bank Gospodarstwa Krajowego

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Лугано поблагодарил Европейский союз и ЕИБ "за то, что они вместе с Украиной и оказывают постоянную финансовую поддержку".