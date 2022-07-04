Нардеп Шуляк предложила создать межпарламентскую платформу для прозрачных правил восстановления Украины

"Партия "Слуга народа" инициирует создание межпарламентской платформы, для обеспечения надзора за прозрачным процессом восстановления украинских городов. Взаимодействие на уровне групп депутатов из стран-партнеров позволит построить справедливые и доверительные отношения со всеми участниками процесса восстановления: донорами восстановления, Украинским государством и гражданским обществом. Именно законодатели должны сформировать единые понятные правила такого взаимодействия. Украинский парламент и правительство обязаны гарантировать эффективное и прозрачное использование всей международной помощи по восстановлению. И новая межпарламентская платформа может стать инструментом обеспечения этих гарантий", – цитирует агентство слова Шуляк.
Политик подчеркнула, что Украина обеспечит единую политику для всех доноров, которые будут работать над восстановлением Украины: для стран, альянсов и частных компаний системный подход к восстановлению городов.
Нардеп сообщила, что парламент уже начал работу над законопроектами, которые должны обеспечить этот процесс. По ее словам, среди таких инициатив – законопроект №7282 о комплексном плане восстановления областей, проект закона №7398, которые призван перевести фокус на гражданскую безопасность в градостроительстве и №6485 – о строительстве нового энергоэффективного жилья.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 июля в швейцарском Лугано проходит конференция по вопросам восстановления Украины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину. 4 июня агентство Reuters сообщило, что инвестиции могут достигнуть €100 млрд.