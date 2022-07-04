"Это о безопасности, о качестве жизни". Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 25 современных заводов по переработке отходов

Об этом глава государства рассказал 4 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

"В нашей стране очень долгое время пренебрегали этой темой [переработки отходов], а ведь это не просто о том, что делать с мусором. Это о безопасности, о качестве жизни. Нам нужно минимум 25 новых и современных технологически передовых заводов по переработке отходов. Они способны обеспечить и энергией, и вторым сырьем, и, наконец, решением устаревшей проблемы свалок и полигонов отходов, неспособности многих общин найти решение для отходов", – заявил Зеленский.

По его словам, восстановление Украины – это "не просто восстановление стен, которые у нас были и были разрушены обстрелами".

"Украина должна стать наиболее свободной, наиболее современной и безопасной страной Европы – во всех смыслах слова, в том числе и в том, что касается состояния нашей окружающей среды. Уверен, мы это сделаем", – резюмировал президент.