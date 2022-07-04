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"Первый визит и очень результативный". Зеленский встретился в Киеве с премьером Швеции

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Зеленский (третий справа) поблагодарил Андерссон (третья слева) за поддержку курса Украины на полноправное присоединение к ЕС в будущем
Зеленский (третий справа) поблагодарил Андерссон (третья слева) за поддержку курса Украины на полноправное присоединение к ЕС в будущем
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провел встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Это ее первый визит в Киев и очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем", – написал Зеленский.

По словам главы правительства Швеции, на встрече с Зеленским они обсудили три вопроса.

"Важные переговоры с президентом Зеленским. На повестке дня – поддержка Швеции, восстановление Украины и статус кандидата в члены ЕС. К общему будущему", – отметила Андерссон, ее цитирует Twitter премьера Швеции.

Контекст:

Андерссон приехала в Украину с визитом 4 июля. Премьер-министр Швеции посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области. "Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", – отметила по итогам поездки Андерссон.

Теги: Киев, Украина, Швеция, правительство, переговоры, Владимир Зеленский, президент, визит, премьер-министр, присоединение, встреча, ЕС, Магдалена Андерссон, восстановление
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