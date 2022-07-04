"Первый визит и очень результативный". Зеленский встретился в Киеве с премьером Швеции

Зеленский (третий справа) поблагодарил Андерссон (третья слева) за поддержку курса Украины на полноправное присоединение к ЕС в будущем Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Это ее первый визит в Киев и очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем", – написал Зеленский.

По словам главы правительства Швеции, на встрече с Зеленским они обсудили три вопроса.

"Важные переговоры с президентом Зеленским. На повестке дня – поддержка Швеции, восстановление Украины и статус кандидата в члены ЕС. К общему будущему", – отметила Андерссон, ее цитирует Twitter премьера Швеции.

Important discussions with President @ZelenskyyUa. Swedish support, reconstruction of Ukraine and EU candidate status on the agenda. Towards a common future! * pic.twitter.com/9B01mQRjsB — SwedishPM (@SwedishPM) July 4, 2022