"Первый визит и очень результативный". Зеленский встретился в Киеве с премьером Швеции

Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Это ее первый визит в Киев и очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем", – написал Зеленский.
По словам главы правительства Швеции, на встрече с Зеленским они обсудили три вопроса.
"Важные переговоры с президентом Зеленским. На повестке дня – поддержка Швеции, восстановление Украины и статус кандидата в члены ЕС. К общему будущему", – отметила Андерссон, ее цитирует Twitter премьера Швеции.
Important discussions with President @ZelenskyyUa. Swedish support, reconstruction of Ukraine and EU candidate status on the agenda. Towards a common future! * pic.twitter.com/9B01mQRjsB— SwedishPM (@SwedishPM) July 4, 2022
Андерссон приехала в Украину с визитом 4 июля. Премьер-министр Швеции посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области. "Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", – отметила по итогам поездки Андерссон.