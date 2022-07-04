Премьер Швеции побывала в Буче и Бородянке – глава Киевской ОВА

О визите главы правительства Швеции рассказал в Telegram руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
Делегация Швеции посетила место массового захоронения людей, убитых и замученных российскими военными, возле храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче, сообщил глава ОВА.
Кроме того, премьер Швеции увидела разрушенные и поврежденные после "русского мира" дома в Бородянке, добавил Кулеба.
"Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", – отметила Андерссон.
Кулеба поблагодарил Швецию за последовательную помощь и поддержку Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.