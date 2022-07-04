Премьер Швеции побывала в Буче и Бородянке – глава Киевской ОВА

О визите главы правительства Швеции рассказал в Telegram руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

Делегация Швеции посетила место массового захоронения людей, убитых и замученных российскими военными, возле храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче, сообщил глава ОВА.

Кроме того, премьер Швеции увидела разрушенные и поврежденные после "русского мира" дома в Бородянке, добавил Кулеба.

"Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", – отметила Андерссон.

Кулеба поблагодарил Швецию за последовательную помощь и поддержку Украины.

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