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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Росгвардейца, подозреваемого в пытках и убийствах в Буче, объявили в международный розыск

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В Украине уроженца Беларуси Колоцея обвиняют в пытках и убийствах жителей Бучи. Сам он заявляет, что за время войны не выезжал из Мозыря
В Украине уроженца Беларуси Колоцея обвиняют в пытках и убийствах жителей Бучи. Сам он заявляет, что за время войны не выезжал из Мозыря
Фото: slidstvo.info

Командира подразделения Росгвардии Сергея Колоцея, которого в Украине подозревают в убийствах и пытках мирных жителей Бучи Киевской области, объявили в международный розыск. Об этом 1 июля сообщили в прокуратуре Киевской области в ответ на запрос "Укринформа".

"Сейчас он находится в розыске, в том числе международном. Мы проверяем его на причастность к другим убийствам в Буче", – проинформировали в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что досудебное расследование в отношении Колоцея продолжается. Его подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами. Среди доказательств – свидетельские показания, результаты экспертиз.

Колоцей стал первым подозреваемым в совершении военных преступлений в Буче. Следствие установило, что он вместе с другими военнослужащими РФ 18 марта убил четырех мирных жителей на улице Яблонской в Буче – причем сначала пытал их, а затем расстрелял. Их тела обнаружили с завязанными за спиной руками и следами насилия.

Еще одну свою жертву, по данным следствия, Колоцей 29 марта пытал, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии. Чтобы получить от мужчины "признания", его избивали прикладом оружия, а также руками и ногами по всему телу, заставляли нюхать тело мертвого человека. После этой пытки подозреваемый имитировал казнь гражданского мужчины и стрелял рядом с ухом безоружного мирного жителя, сообщили в прокуратуре.

Также, по данным правоохранителей, Колоцей занимался мародерством. Награбленное в Украине имущество он отправлял из одного из белорусских почтовых отделений.

После публикации этой информации Колоцей отрицал свою вину. Он в начале мая заявил проекту "Можем объяснить", что не служит в Росгвардии, является гражданином Беларуси и не имеет российского паспорта. Колоцей также подчеркнул, что на почте "любой может отправить посылку кому угодно и куда угодно".

Белорусским СМИ Колоцей говорил, что работает на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе с 2011 года, никогда не служил в армии, в Украине "не был больше двух лет" и в течение войны не выезжал за пределы Мозыря, сообщало "Зеркало".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.

Теги: Беларусь, убийство, прокуратура, розыск, пытки, Буча, преступление, война России против Украины, Росгвардия, российские оккупанты, Сергей Колоцей
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