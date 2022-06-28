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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США ввели санкции против подразделений армии РФ, совершавших преступления против мирных жителей Бучи

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Госдеп: Образы погибших мирных жителей на улице Яблунской врезались в нашу мировую память и не будут забыты
Госдеп: Образы погибших мирных жителей на улице Яблунской врезались в нашу мировую память и не будут забыты
Фото: EPA

США ввели санкции против 511 офицеров вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США 28 июня.

"Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 511 офицеров вооруженных сил Российской Федерации, в том числе офицеров, действующих в Запорожской области и Мариуполе", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США также объявили о санкциях против 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил РФ и подчиненного ей 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, а также 64-й отдельной мотострелковой бригады, которые оккупировали Бучу Киевской области.

"В многочисленных заслуживающих доверия сообщениях задокументированы суммарные казни и другие незаконные убийства гражданских лиц, избиения задержанных и уничтожение гражданского имущества российскими войсками в Буче, Украина, в этом году. Верховный комиссар ООН по правам человека указал, что сотрудники ООН задокументировали незаконное убийство десятков мирных жителей в Буче. В марте 2022 года российская 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия и ее 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк расположились лагерем в Буче, на улице Яблунской, которая стала эпицентром насилия в отношении мирных жителей и других нарушений прав человека в Буче. Образы погибших мирных жителей на улице Яблунской врезались в нашу мировую память и не будут забыты", – говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что по достоверным данным, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия непосредственно причастна к насилию в отношении безоружных гражданских лиц в Буче, а также к избиению задержанных.

"Солдат 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии заявил, что перед его подразделением была поставлена задача "зачистить" дома, в которых проживали мирные жители. По достоверным данным, у стены базы 234-го гвардейского десантно-штурмового полка на улице Яблунской в Буче российские силы казнили многочисленных задержанных граждан Украины. Согласно заслуживающим доверия сообщениям, 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк также непосредственно причастен к уничтожению гражданского имущества, например, домов в Буче", - отметили в пресс-службе.

В Госдепе заявили, что 64-я отдельная мотострелковая бригада также действовала в районе улицы Яблунской и на других локациях Бучи.

"64-ю отдельную мотострелковую бригаду называют "мясниками Бучи". Согласно заслуживающим доверия сообщениям, действуя в Буче, это подразделение убивало множество мирных жителей, задерживало мирных жителей, избивало задержанных мирных жителей, устраивало инсценированные казни мирных жителей, расчленяло мирных жителей, в том числе снимая части скальпов и отрывая конечности, сжигало мирных жителей, а также захватывало и повреждало дома и имущество мирных жителей", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что после заявлений о преступлениях 64-й бригады в Буче президент РФ Владимир Путин присвоил ей звание "гвардейской".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня минфин США совместно с Госдепом объявили о новом пакете санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Под ограничительные меры минфина попали 70 организаций и 29 российских физлиц. Также США ввели эмбарго на российское золото. Кроме этого, под санкции попали российская госкорпорация "Ростех" и ее дочерние структуры.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.

Теги: США, санкции, Госдепартамент США, Мариуполь, Киевская область, Запорожская область, армия РФ, Буча, война России против Украины
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