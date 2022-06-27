Незаконно вывезенных в Россию украинских детей готовят к усыновлению – детский омбудсмен Украины

Ссылаясь на данные российских властей, она сообщила, что из Украины вывезли более 320 тыс. детей. Однако детский омбудсмен подчеркнула, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Мы не знаем точно, сколько детей были принудительно перемещены в РФ и на территорию "ЛДНР", так как не имеем доступа на оккупированные территории, не можем увидеть и посчитать. Речь идет о детях-сиротах или о детях, лишенных родительской опеки. Эта категория детей наиболее интересна для "рашистов". Они надеются отдать этих детей на усыновление, незаконное усыновление", – сообщила Герасимчук.

По словам уполномоченной, российские оккупанты перемещают и депортируют украинцев принудительно, под давлением, с угрозами жизни и здоровью. Граждан Украины на территории РФ расселяют далеко друг от друга, чтобы людей было труднее найти и чтобы они не образовывали общины.

"Преступления, которые совершают российские военные по отношению к украинским детям, – убийства, ранения, принудительная депортация и перемещение (похищение, по сути) – все это признаки геноцида украинского народа", – заявила уполномоченная по правам ребенка.