Незаконно вывезенных в Россию украинских детей готовят к усыновлению – детский омбудсмен Украины

Ссылаясь на данные российских властей, она сообщила, что из Украины вывезли более 320 тыс. детей. Однако детский омбудсмен подчеркнула, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.
"Мы не знаем точно, сколько детей были принудительно перемещены в РФ и на территорию "ЛДНР", так как не имеем доступа на оккупированные территории, не можем увидеть и посчитать. Речь идет о детях-сиротах или о детях, лишенных родительской опеки. Эта категория детей наиболее интересна для "рашистов". Они надеются отдать этих детей на усыновление, незаконное усыновление", – сообщила Герасимчук.
По словам уполномоченной, российские оккупанты перемещают и депортируют украинцев принудительно, под давлением, с угрозами жизни и здоровью. Граждан Украины на территории РФ расселяют далеко друг от друга, чтобы людей было труднее найти и чтобы они не образовывали общины.
"Преступления, которые совершают российские военные по отношению к украинским детям, – убийства, ранения, принудительная депортация и перемещение (похищение, по сути) – все это признаки геноцида украинского народа", – заявила уполномоченная по правам ребенка.
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Так, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
Советник постоянного представителя Украины при ООН Сергей Дворник 25 мая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей.