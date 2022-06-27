"Много погибших при эвакуации мирного населения". Глава Нацполиции рассказал о погибших коллегах

Клименко: Рассказываю, а у меня мурашки по коже, потому что этих трагедий, к сожалению, у нас сотни Фото: Ігор Клименко / Facebook

"К сожалению, сегодня я не могу озвучить точные цифры – я их знаю, но не могу озвучить. Но могу сказать, что Нацполиция ведет соответствующий реестр, в который мы включаем всю информацию об этих людях. Однозначно, вся полиция их считает героями, погибшими за независимость нашего государства", – сказал Клименко.

По его словам, правоохранители погибают при разных обстоятельствах. Были полицейские, которых расстреляли российские войска, когда они ехали на выполнение задания.

"У нас было много погибших при эвакуации мирного населения. В некоторых регионах, в том числе в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, граждан эвакуировали уже и полицейские, и спасатели – под минами, под ракетными обстрелами", – отметил он.

Руководитель Нацполиции рассказал истории гибели некоторых полицейских.

"В Мариуполе... наш работник, потерявший два года назад свою жену и оставшийся с двумя детьми, пытался спасти других детей, других людей, но погиб. К сожалению, судьба его двоих детей нам неизвестна", – сказал Клименко.

Тело другого полицейского нашли среди похороненных в братской могиле возле церкви в Буче.

"У него также были огнестрельные ранения на теле, но даже в этой яме он лежал со служебным жетоном", – добавил глава Нацполиции.

Кроме того, по данным Клименко, погибли и очень много семей правоохранителей. В Бородянке погибли все родные одного из полицейских: жена, маленький ребенок, мать, отец и брат.

"Рассказываю, а у меня мурашки по коже, потому что этих трагедий, к сожалению, у нас сотни. К сожалению, мы понимаем, что это не последние жертвы, потому что война продолжается и наши работники находятся в каждом месте, где идут боевые действия", – сказал глава Нацполиции.

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