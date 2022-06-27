"Стоило ли провести воспитательную работу Геращенко? Некорректно комментировать". У главы Нацполиции спросили, нет ли госизмены в действиях Геращенко

Журналисты НВ отметили, что Геращенко "неоднократно пренебрегал разъяснениями по поводу того, что нельзя публиковать определенные вещи".
"Такие его действия могут квалифицироваться как диверсия или госизмена? Стоило ли здесь провести воспитательную работу?" – спросили у Клименко.
"Не корректно комментировать действия советника министра внутренних дел", – ответил глава Нацполиции.
По его словам, подобных публикаций были тысячи – и в Telegram-каналах, и в средствах массовой информации.
"Просто обратили внимание на публичное лицо. А есть сотни, тысячи блогеров, тиктокеров, которые снимали это все. И мы с такими людьми просто работали, проводили разъяснительную работу", – сказал Клименко.
Он добавил, что разговоров, по мнению полицейских, было достаточно, в случаях, когда не выясняли, что такие действия были умышленными.
Клименко заявил, что проводить такую беседу с Геращенко "не его компетенция". "Я думаю, что Министерство внутренних дел проводило с ним такую работу", – сказал он.
14 марта к Геращенко обратилась глава пресс-службы управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, раскритиковав его за "сдачу оккупантам точек, которые они недообстреляли". "Вы в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды… Хватит быть первым", – попросила она.
С начала полномасштабной войны представители Минобороны Украины и ВСУ не раз просили граждан не публиковать точные данные о попадании российских боеприпасов сразу после обстрелов, чтобы их не использовал враг для корректировки огня.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале марта издал приказ с алгоритмом работы СМИ и блогеров в военное время. С 27 марта вступил в силу закон, который вводит уголовное наказание за несанкционированное распространение информации в условиях военного времени.
В то же время сотрудники украинских СМИ отмечали, что "из-за системных необоснованных заявлений чиновников и официальных структур в обществе начали видеть измену и "корректировку огня" в работе всех без исключения журналистов". Репортеры напоминали, что именно благодаря их работе мир узнает о преступлениях России, о разрушениях и жертвах российских обстрелов.
27 апреля на сайте Министерства культуры и информационной политики было опубликовано совместное заявление Минкульта, Минобороны и представителей СМИ, согласно которому журналисты могут собирать информацию на местах сразу после обстрелов, публиковать фото и видео можно через 12 часов для военных объектов, через 3 часа – для гражданских объектов.