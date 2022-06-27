"Стоило ли провести воспитательную работу Геращенко? Некорректно комментировать". У главы Нацполиции спросили, нет ли госизмены в действиях Геращенко

Журналисты НВ отметили, что Геращенко "неоднократно пренебрегал разъяснениями по поводу того, что нельзя публиковать определенные вещи".

"Такие его действия могут квалифицироваться как диверсия или госизмена? Стоило ли здесь провести воспитательную работу?" – спросили у Клименко.

"Не корректно комментировать действия советника министра внутренних дел", – ответил глава Нацполиции.

По его словам, подобных публикаций были тысячи – и в Telegram-каналах, и в средствах массовой информации.

"Просто обратили внимание на публичное лицо. А есть сотни, тысячи блогеров, тиктокеров, которые снимали это все. И мы с такими людьми просто работали, проводили разъяснительную работу", – сказал Клименко.

Он добавил, что разговоров, по мнению полицейских, было достаточно, в случаях, когда не выясняли, что такие действия были умышленными.

Клименко заявил, что проводить такую беседу с Геращенко "не его компетенция". "Я думаю, что Министерство внутренних дел проводило с ним такую работу", – сказал он.

14 марта к Геращенко обратилась глава пресс-службы управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, раскритиковав его за "сдачу оккупантам точек, которые они недообстреляли". "Вы в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды… Хватит быть первым", – попросила она.