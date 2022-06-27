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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Граждане, которых мы находим в подвалах, расстреляны либо расстреляны и сожжены". Глава Нацполиции рассказал об идентификации погибших украинцев

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В результате действий российских оккупантов в Украине погибли тысячи жителей
В результате действий российских оккупантов в Украине погибли тысячи жителей
Фото: EPA

Начальник Нацполиции Игорь Клименко в интервью НВ, опубликованном 25 июня, рассказал, как происходит процесс идентификации тел украинцев, погибших в результате российского вторжения.

По его словам, среди тел украинцев, найденных на деоккупированных территориях, 1664 не смогли идентифицировать (13 июня Клименко говорил, что не идентифицированы около 1200 жертв). С каждым днем число неопознанных погибших украинцев растет – полиция постоянно получает информацию о возможных захоронениях, в том числе и от граждан.

После обращения в работу включается группа, состоящая как минимум из трех следователей; эксперта-криминалиста, который должен задокументировать доказательства; судебно-медицинского эксперта или врача; взрывотехников, которые должны сначала обследовать место возможного захоронения.

"Нам нужно сначала отрыть эти тела. Кстати, это делают и волонтеры, которые упаковывают тела и затем вывозят в морг. Процедура ужасная, процедура войны, которую мы практически каждый день, например, в Киевской области наблюдали, и принимали непосредственное участие", – рассказал Клименко.

Найденные тела направляют в морг или больницу. Полиция открывает уголовное производство и назначает судебно-медицинскую экспертизу. Затем бюро судебно-медицинской экспертизы осматривает тело.

"Здесь возможны два варианта. Первый: тело можно узнать, и мы тогда проводим соответствующую процедуру опознания или родственниками, или знакомыми. Если это невозможно, как часто бывает, потому что тела пролежали в земле многие недели, а то и месяцы, тогда выносится постановление о назначении генетически-молекулярной экспертизы. И уже эксперты выделяют ДНК-профиль, который забивается в соответствующую базу данных ДНК и сравнивается с ДНК-профилями близких родственников – родителей и родных детей. Я говорю именно о гражданских лицах, которые были зарыты в землю и найдены в могилах. Параллельно с этим многих людей находили в подвалах и в погребах", – сказал глава Нацполиции.

По информации Клименко на сейчас найдено около 20 братских могил – это "без подвалов, где мы находили по три-четыре-пять погибших, без погребов, где они были замучены".

Больше всего братских могил нашли в Киевской области – 13. Там похоронены 169 мирных жителей. По словам Клименко, люди, тела которых найдены в этих могилах, получили огнестрельные или минно-взрывные ранения.

"Хотел бы сказать о тех гражданах, которых мы находим в подвалах. Они либо расстреляны, либо расстреляны и сожжены. Таких случаев очень много в Харьковской области. Например, один мужчина, медик, был участником антитеррористической операции – российские военные его расстреляли, а затем сожгли. То есть очень часто мы имеем сложности именно с идентификацией таких лиц, потому что они просто сожжены", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.

В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, находившихся под контролем российских оккупантов.

23 мая генпрокурор Ирина Венедиктова информировала, что украинские правоохранители зафиксировали: как минимум 4,6 тыс. мирных жителей Украины стали жертвами полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля. 

ООН по состоянию на 24 июня удалось подтвердить гибель 4 677 украинцев и ранение 5 829. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры намного выше, так как из-за продолжающихся боевых действий данные поступают с опозданием и нуждаются в верификации. Это, в частности, относится к Мариуполю Донецкой области, Изюму Харьковской области, Попасной, Лисичанску, Северодонецку Луганской области, относительно которых есть информация о многочисленных гражданских жертвах. 

Клименко 13 июня говорил, что открыты уголовные производства по гибели более 12 тыс. мирных граждан Украины

В оккупированном Мариуполе, по информации полка "Азов", защищавшего город, погибли 25 тыс. человек. 

Теги: полиция, Киевская область, экспертиза, жертвы, война России против Украины, уголовное производство, Нацполиция, погибшие, могила, Игорь Клименко, эксгумация
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