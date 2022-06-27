"Граждане, которых мы находим в подвалах, расстреляны либо расстреляны и сожжены". Глава Нацполиции рассказал об идентификации погибших украинцев

По его словам, среди тел украинцев, найденных на деоккупированных территориях, 1664 не смогли идентифицировать (13 июня Клименко говорил, что не идентифицированы около 1200 жертв). С каждым днем число неопознанных погибших украинцев растет – полиция постоянно получает информацию о возможных захоронениях, в том числе и от граждан.

После обращения в работу включается группа, состоящая как минимум из трех следователей; эксперта-криминалиста, который должен задокументировать доказательства; судебно-медицинского эксперта или врача; взрывотехников, которые должны сначала обследовать место возможного захоронения.

"Нам нужно сначала отрыть эти тела. Кстати, это делают и волонтеры, которые упаковывают тела и затем вывозят в морг. Процедура ужасная, процедура войны, которую мы практически каждый день, например, в Киевской области наблюдали, и принимали непосредственное участие", – рассказал Клименко.

Найденные тела направляют в морг или больницу. Полиция открывает уголовное производство и назначает судебно-медицинскую экспертизу. Затем бюро судебно-медицинской экспертизы осматривает тело.

"Здесь возможны два варианта. Первый: тело можно узнать, и мы тогда проводим соответствующую процедуру опознания или родственниками, или знакомыми. Если это невозможно, как часто бывает, потому что тела пролежали в земле многие недели, а то и месяцы, тогда выносится постановление о назначении генетически-молекулярной экспертизы. И уже эксперты выделяют ДНК-профиль, который забивается в соответствующую базу данных ДНК и сравнивается с ДНК-профилями близких родственников – родителей и родных детей. Я говорю именно о гражданских лицах, которые были зарыты в землю и найдены в могилах. Параллельно с этим многих людей находили в подвалах и в погребах", – сказал глава Нацполиции.

По информации Клименко на сейчас найдено около 20 братских могил – это "без подвалов, где мы находили по три-четыре-пять погибших, без погребов, где они были замучены".

Больше всего братских могил нашли в Киевской области – 13. Там похоронены 169 мирных жителей. По словам Клименко, люди, тела которых найдены в этих могилах, получили огнестрельные или минно-взрывные ранения.

"Хотел бы сказать о тех гражданах, которых мы находим в подвалах. Они либо расстреляны, либо расстреляны и сожжены. Таких случаев очень много в Харьковской области. Например, один мужчина, медик, был участником антитеррористической операции – российские военные его расстреляли, а затем сожгли. То есть очень часто мы имеем сложности именно с идентификацией таких лиц, потому что они просто сожжены", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)