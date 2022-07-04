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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не только о том, что должны сделать после победы". Зеленский призвал корректно расставлять акценты, говоря о восстановлении Украины

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4 июля в Лугано Зеленский презентовал национальный план восстановления Украины
4 июля в Лугано Зеленский презентовал национальный план восстановления Украины
Фото: president.gov.ua

После освобождения ВСУ территорий Украины от российских оккупантов страна нуждается в колоссальных средствах для восстановления инфраструктуры, а также нормальной экономической жизни.

Об этом 4 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня открылась конференция в Лугано (Швейцарии), посвященная восстановлению Украины.

"Сразу хочу отметить, что когда говорят о восстановлении, часто некорректно расставляют акценты. Это ведь не только о том, что мы должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас, – подчеркнул президент. – Украинские силы освободили от оккупантов более тысячи населенных пунктов, еженедельно добавляются новые. Сейчас, например, – на юге нашего государства. Все они подверглись масштабным разрушениям. А еще это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, возвращение медицины и социальных услуг, восстановление нормальной экономической жизни".

По словам Зеленского, одних только разрушенных домов в освобожденных районах – десятки тысяч.

"А еще нужно готовить школы, готовить университеты к новому учебному году на всей свободной территории страны и в новых условиях постоянной угрозы, в том числе ракетных ударов... Надо уже готовиться к зиме и сделать все, чтобы мы прошли эту зиму спокойно с точки зрения энергетики, несмотря на любые угрозы, которые создает ежедневно Россия", – заявил глава государства.

Зеленский рассказал, что из-за войны в Украине уничтожена значительная часть экономики – тысячи предприятий не работают.

"А это означает высокую потребность в рабочих местах, в обеспечении социальных выплат, несмотря на снижение налоговых поступлений. Поэтому восстановление Украины – это не только о том, что нужно сделать потом, после нашей победы, но и о том, что нужно делать в это время. И мы должны делать это вместе с нашими партнерами, со всем демократическим миром. Делать уже сейчас", – резюмировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/743439946899627/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

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