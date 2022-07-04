Украина презентовала мировому сообществу национальный план восстановления страны, он оценивается в $750 млрд

"Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу, каждую идею, а также рационально и именно в украинских интересах использовать средства, которые будут направляться на восстановление", – сказал Зеленский.

Он перечислил несколько ключевых принципов документа:

максимальная безопасность;

максимальная технологичность;

максимальное соблюдение экологических стандартов;

максимальное применение "зеленых" технологий;

максимальная реализация принципов безбарьерности;

максимальная направленность на интересы общин;

максимальная прозрачность при планировании, использовании средств, отборе проектов;

максимальное укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины.

Президент считает, что результаты восстановления должны работать долгосрочно, а значит, должны создаваться рабочие места и новые производства в Украине.

"Конечно, речь идет не только о восстановлении материи жизни, но и об институциональном развитии. Наше государство стало кандидатом на вступление в Европейский союз. Движение к обретению полноправного членства предполагает реформы. Но и восстановление Украины предполагает реформы", – объяснил Зеленский.

Национальный план восстановления Украины оценивается в $750 млрд в течение 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.

Из 15 основных направлений национального плана наибольшее финансирование предполагается в сферах восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры регионов ($150–250 млрд), расширения и интеграции логистики с Евросоюзом ($120–160 млрд) и энергетики ($130 млрд).

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