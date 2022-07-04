ГОРДОН
 
 
МИР

Украина презентовала мировому сообществу национальный план восстановления страны, он оценивается в $750 млрд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О плане восстановления Зеленский рассказал в ходе видеовключения
О плане восстановления Зеленский рассказал в ходе видеовключения
Фото: president.gov.ua

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины ее президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления Украины. Выступление в режиме видеосвязи транслировал в YouTube Кабинет Министров Украины.

"Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу, каждую идею, а также рационально и именно в украинских интересах использовать средства, которые будут направляться на восстановление", – сказал Зеленский.

Он перечислил несколько ключевых принципов документа:

  • максимальная безопасность;
  • максимальная технологичность;
  • максимальное соблюдение экологических стандартов;
  • максимальное применение "зеленых" технологий;
  • максимальная реализация принципов безбарьерности;
  • максимальная направленность на интересы общин;
  • максимальная прозрачность при планировании, использовании средств, отборе проектов;
  • максимальное укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины.

Президент считает, что результаты восстановления должны работать долгосрочно, а значит, должны создаваться рабочие места и новые производства в Украине.

"Конечно, речь идет не только о восстановлении материи жизни, но и об институциональном развитии. Наше государство стало кандидатом на вступление в Европейский союз. Движение к обретению полноправного членства предполагает реформы. Но и восстановление Украины предполагает реформы", – объяснил Зеленский.

Национальный план восстановления Украины оценивается в $750 млрд в течение 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.

Из 15 основных направлений национального плана наибольшее финансирование предполагается в сферах восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры регионов ($150–250 млрд), расширения и интеграции логистики с Евросоюзом ($120–160 млрд) и энергетики ($130 млрд).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину. 4 июня агентство Reuters сообщило, что инвестиции могут достигнуть €100 млрд. Трастовый фонд ЕС – Украина будет стремиться получить первоначальные взносы в размере €20 млрд от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Теги: Россия, инвестиции, война, энергетика, вторжение, Владимир Зеленский, жилье, война России против Украины, ущерб, документы, финансирование, инфраструктура, Лугано
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (205212)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (83986)
3
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (74307)
4
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (53374)
5
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (41822)
6
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (36985)
7
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31511)
8
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео (11532)
 
 
 
 