Европейский инвестиционный банк хочет привлечь на восстановление Украины €100 млрд – СМИ

Трастовый фонд ЕС – Украина будет стремиться получить первоначальные взносы в размере €20 млрд от стран ЕС и из бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.
Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около €100 млрд, говорится в документе, это составляет около половины неотложных потребностей Украины.
Предложение ЕИБ должно быть обнародовано сегодня, 4 июля, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в ее послевоенном восстановлении.
ЕИБ предлагает фонд, который будет работать по аналогии с использовавшимся во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он предусматривал выделение €25 млрд, что привело к мобилизации €200 млрд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.