Европейский инвестиционный банк хочет привлечь на восстановление Украины €100 млрд – СМИ

ЕИБ предлагает создать для Украины фонд, который будет работать по аналогии с использовавшимся во время пандемии COVID-19 Фото: depositphotos.com

Трастовый фонд ЕС – Украина будет стремиться получить первоначальные взносы в размере €20 млрд от стран ЕС и из бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около €100 млрд, говорится в документе, это составляет около половины неотложных потребностей Украины.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано сегодня, 4 июля, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в ее послевоенном восстановлении.

ЕИБ предлагает фонд, который будет работать по аналогии с использовавшимся во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он предусматривал выделение €25 млрд, что привело к мобилизации €200 млрд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)