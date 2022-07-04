ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Европейский инвестиционный банк хочет привлечь на восстановление Украины €100 млрд – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕИБ предлагает создать для Украины фонд, который будет работать по аналогии с использовавшимся во время пандемии COVID-19
ЕИБ предлагает создать для Украины фонд, который будет работать по аналогии с использовавшимся во время пандемии COVID-19
Фото: depositphotos.com

Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину. Ожидается, что инвестиции достигнут €100 млрд. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Трастовый фонд ЕС – Украина будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 млрд от стран ЕС и из бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около 100 млрд, говорится в документе, это составляет около половины неотложных потребностей Украины.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано сегодня, 4 июля, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в ее послевоенном восстановлении.

ЕИБ предлагает фонд, который будет работать по аналогии с использовавшимся во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он предусматривал выделение 25 млрд, что привело к мобилизации 200 млрд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ЕИБ, финансовая помощь, война России против Украины, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
"Котик с песиками". Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
"Котик с песиками". Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (203856)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (82980)
3
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (73867)
4
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (52801)
5
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (41516)
6
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (36750)
7
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31243)
8
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео (11284)
 
 
 
 