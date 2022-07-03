ЕС может выделить более €500 млрд на послевоенное восстановление Украины – Bloomberg

Как пишет агентство, официальные лица ЕС заявили, что блок покроет основную часть общей финансовой помощи на послевоенное восстановление Украины.

На донорской конференции в Лугано (Швейцария), которая начнется 4 июля, украинское правительство намерено представить план восстановления страны – документ объемом около 2 тыс. страниц, где, по данным агентства, будет представлен широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

Источники Bloomberg сообщили, что украинское правительство обсудило проект с донорами, включая ЕС, которые предоставят отзывы в ближайшие месяцы. Европейская комиссия изучает варианты финансирования, включающие гранты и займы.

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