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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС может выделить более €500 млрд на послевоенное восстановление Украины – Bloomberg

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Евросоюз намерен помочь Украине в послевоенном восстановлении
Евросоюз намерен помочь Украине в послевоенном восстановлении
Фото: EPA

Евросоюз может принять решение о предоставлении более €500 млрд на восстановление Украины после войны. Об этом сообщило агентство Bloomberg 3 июля.

Как пишет агентство, официальные лица ЕС заявили, что блок покроет основную часть общей финансовой помощи на послевоенное восстановление Украины.

На донорской конференции в Лугано (Швейцария), которая начнется 4 июля, украинское правительство намерено представить план восстановления страны – документ объемом около 2 тыс. страниц, где, по данным агентства, будет представлен широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

Источники Bloomberg сообщили, что украинское правительство обсудило проект с донорами, включая ЕС, которые предоставят отзывы в ближайшие месяцы. Европейская комиссия изучает варианты финансирования, включающие гранты и займы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Еврокомиссия, финансовая помощь, убытки, война России против Украины, Евросоюз, конференция, Лугано
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