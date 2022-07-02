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ПОЛИТИКА

Представители Украины не попадут на конференцию в Лугано по восстановлению Украины из-за главы Черниговской ОВА Чауса – мэр Атрошенко

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Владислав Атрошенко: Такие действия чиновников дискредитируют не меня, а Украину
Владислав Атрошенко: Такие действия чиновников дискредитируют не меня, а Украину
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Из-за действий чиновников из ОПУ представители местного самоуправления не попадут на конференцию по восстановлению Украины в швейцарском Лугано. Об этом заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, которому запретили командировку в Швейцарию на КПП "Краковец".

"Представители Украины не попадут на международную конференцию по восстановлению Украины из-за "политики" главы ОВА и некоторых чиновников Офиса президента. Сегодня мне, как мэру Чернигова, безосновательно запретили рабочий визит в Швейцарию, на Конференцию по восстановлению Украины и Черниговской области в частности", – сообщил Атрошенко.

Он предложил сравнить приглашение Швейцарии и отказ украинских чиновников: "Вот как относятся к Украине, жителям и главам полуразрушенных украинских городов европейские партнеры".

"Уважаемый господин Атрошенко. Посольство Швейцарии в Украине имеет честь пригласить вас на конференцию по восстановлению Украины. В этом году, когда Украина продолжает мужественно защищать свою независимость и территориальную целостность, поддержка усилиям страны по сопротивлению, восстановлению и реконструкции важна как никогда", – говорится в приглашении Швейцарии. А вот как относятся к Украине, жителям и главам полуразрушенных украинских городов некоторые чиновники из Офиса президента, которые во время войны вместе с главой ОВА решили поиграть в политику. "Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на выезд из Украины гражданину Украины Атрошенко", – говорится в ответе украинских чиновников", – написал Атрошенко.

Он отметил, что такие ситуации приводят не только к потере возможностей привлечь инвестиции для восстановления Чернигова, но и вредят имиджу власти.

"Им безразлично, что конференция в Лугано является уникальной возможностью для Украины привлечь средства на восстановление. Безразлично, что по официальным приглашениям. Безразличны люди. Безразлична Украина. Они играют в политику. Пока идет война. Пока гибнут люди. Хочу напомнить игрокам в политику, что Чернигов – это один из городов, который испытал одни из наибольших разрушений в Украине от российских захватчиков. Использовать любую возможность, чтобы привлечь средства для восстановления города – моя прямая обязанность. Запрещать мне привлекать средства международных партнеров на восстановление города из-за политической целесообразности – низость и измена государственных интересов. Такие действия чиновников дискредитируют не меня, а Украину и президента. Жаль, что выводов не делают и позорная практика не прекращается", – подытожил городской голова Чернигова.

Контекст:

Атрошенко в июне намеревался посетить польский Жешув – он планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, который был разбомблен российскими оккупантами.

Мэр сообщил, что у него есть полный перечень документов, разрешающих пересекать границу в служебных целях. Он рассказал, что в делегации было четыре человека, но вопросы у таможенного инспектора возникли якобы только к его документам, которые были изъяты.

Атрошенко также обратился к руководству Государственной пограничной службы с требованием предоставить ему информацию о том, кто дал устное указание запретить ему выезд в командировку.

Теги: Чернигов, запрет, Владислав Атрошенко, политика, президент, конференция, визит
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