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"Власть так разгонит всех доноров". Романенко прокомментировал запрет для Атрошенко выехать в Польшу для подписания договора о помощи Чернигову

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Атрошенко рассказал, что в делегации было четыре человека, но вопросы у таможенного инспектора возникли якобы только к его документам
Атрошенко рассказал, что в делегации было четыре человека, но вопросы у таможенного инспектора возникли якобы только к его документам
Фото: Чернігівська ОДА / Facebook

История с запретом для мэра Чернигова Атрошенко выехать в Польшу для подписания договора о помощи Чернигову – это позор для Украины, так власть рискует разогнать всех доноров, которые сейчас помогают стране. Об этом заявил политический эксперт Юрий Романенко на своей странице в Facebook.

"Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили из Украины в Польшу, где он должен был заключить ряд в важных договоров. Специально под его приезд в Жешуве собиралась сессия горсовета. Чернигов должен был получить помощь в привлечении денег ЕС на восстановление водоканала, очистных, по мусоропереработке. Должны были дать транспорт. Должны были дать денег на реконструкцию водоканала в Ичне. Короче говоря, плоды двух месяцев переговоров слили в трубу только потому, что ОП через главу ОВА [Вячеславa] Чауса воюет с Атрошенко", – заявил Романенко.

По его словам, из-за сложившейся ситуации пострадают черниговцы.

"Три месяца назад я с друзьями создал Украинский фонд будущего. Используя наши связи в Европе, мы попытались организовать помощь городам, которые пострадали в боевых действиях. Атрошенко оказался одним из тех, кто вцепился в предложения сразу. Мой друг организовывал переговоры с поляками, проекты и прочее от начала и до конца. Вот как работать в этой стране и пытаться сделать ее лучше?" – возмущается Романенко.

Он напомнил, что несколько недель назад Атрошенко не впускали в Украину.

"Самое смешное, что, когда Атрошенко возвращался из Давоса в Украину, то его не впускали в страну шесть часов под предлогом, что он является нежелательной личностью! Теперь его не выпускают. Эта история – какой-то позор. Ребята, вы так всех доноров разгоните!" – предупреждает эксперт.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/5480320641989622

Контекст:

Атрошенко намеревался посетить польский Жешув – он планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, который был разбомблен российскими оккупантами. 

Мэр сообщил, что у него есть полный перечень документов, разрешающих пересекать границу в служебных целях. Он рассказал, что в делегации было четыре человека, но вопросы у таможенного инспектора возникли якобы только к его документам – они были изъяты.

Теги: Чернигов, Польша, граница, Владислав Атрошенко, Юрий Романенко, документы, мэр
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