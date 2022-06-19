Мэр Чернигова заявил, что его не пропустили из Украины в Польшу для подписания договора о партнерстве

"У меня запланирована поездка в город Ряхив, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнерстве. У меня там в планах выступление перед сессией, в составе делегации еще три человека. Вопросы по документам возникли только ко мне", – сказал он.
Мэр утверждает, что у него есть "полный перечень документов, разрешающих пересекать границу в служебных целях".
"Пограничный инспектор [...] изъяла документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством", – объяснил Атрошенко.
"Страна" опубликовала фото отказа мэру Чернигову в пересечении границы. В нем указано, что тот "не смог предоставить на паспортный контроль документы, которые подтверждают основание для выезда за границу".
Атрошенко намерен оспорить это решение в суде.
Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, которое президент Украины Владимир Зеленский объявил утром 24 февраля, после открытого вторжения российских войск в Украину. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.
18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, которая требовала отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.
20 мая Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выезда за границу для мужчин призывного возраста, расширив перечень тех, кто может выезжать из страны.
22 мая Зеленский, комментируя петицию, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"