Мэр Чернигова заявил, что его не пропустили из Украины в Польшу для подписания договора о партнерстве

"У меня запланирована поездка в город Ряхив, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнерстве. У меня там в планах выступление перед сессией, в составе делегации еще три человека. Вопросы по документам возникли только ко мне", – сказал он.

Мэр утверждает, что у него есть "полный перечень документов, разрешающих пересекать границу в служебных целях".

"Пограничный инспектор [...] изъяла документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством", – объяснил Атрошенко.

"Страна" опубликовала фото отказа мэру Чернигову в пересечении границы. В нем указано, что тот "не смог предоставить на паспортный контроль документы, которые подтверждают основание для выезда за границу".

Атрошенко намерен оспорить это решение в суде.