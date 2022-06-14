В Украине детям упростили выезд за границу на отдых и оздоровление

Соответствующее постановление №661 Кабмин принял 10 июня 2022 года, внеся изменения в два предыдущих правительственных постановления.
В частности, изменения касаются постановлений №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" и №1167 "Об утверждении Порядка организации выезда детей за границу на оздоровление и отдых".
Предполагается, что во время военного положения группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при согласии Нацсоцслужбы. И при подаче документов в уполномоченный орган больше не нужно осуществлять их нотариальное удостоверение.
Поэтому на период введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения при выезде из Украины группы детей пограничный контроль осуществляется с предъявлением следующих документов:
После окончания проверки документов пограничник должен поставить на списке штампы с отметками "Выезд" ("Въезд") и "Государственную границу пересекли", а также указать общую численность выехавших и вернувшихся людей.