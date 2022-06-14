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В Украине детям упростили выезд за границу на отдых и оздоровление

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Дети смогут выезжать при наличии согласия Национальной социальной сервисной службы без нотариального удостоверения документов
Дети смогут выезжать при наличии согласия Национальной социальной сервисной службы без нотариального удостоверения документов
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Кабинет Министров Украины упростил процедуру вывоза детей за границу для отдыха и оздоровления. Теперь дети смогут выезжать при наличии согласия Национальной социальной сервисной службы без нотариального удостоверения документов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Соответствующее постановление №661 Кабмин принял 10 июня 2022 года, внеся изменения в два предыдущих правительственных постановления.

В частности, изменения касаются постановлений №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" и №1167 "Об утверждении Порядка организации выезда детей за границу на оздоровление и отдых".

Предполагается, что во время военного положения группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при согласии Нацсоцслужбы. И при подаче документов в уполномоченный орган больше не нужно осуществлять их нотариальное удостоверение.

Поэтому на период введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения при выезде из Украины группы детей пограничный контроль осуществляется с предъявлением следующих документов:

  • согласие Нацсоцслужбы на выезд группы детей;
  • списки группы детей, выезжающих за границу на оздоровление и отдых, и лиц, сопровождающих группу детей за границу на оздоровление и отдых, по соответствующей форме;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельство о рождении ребенка;
  • согласованное службой по делам детей согласие законных представителей каждого ребенка на его выезд за границу на оздоровление и отдых;
  • заявление родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей (может подаваться без нотариально удостоверенного согласия второго родителя при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка).

После окончания проверки документов пограничник должен поставить на списке штампы с отметками "Выезд" ("Въезд") и "Государственную границу пересекли", а также указать общую численность выехавших и вернувшихся людей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, граница, пограничники, ГПСУ, дети, отдых
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