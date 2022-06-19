Мэр Чернигова заявил, что его не пропустили в Польшу в связи с политической атакой "одного из сотрудников" ОП

Атрошенко: Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Об этом он заявил в Facebook 19 июня.

Атрошенко намеревался посетить польский Жешув – он планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, который был разбомблен российскими оккупантами.

"Только что на границе меня не пустили в Польшу, куда я направлялся на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Четко связываю такие действия с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют президента", – написал он.

Мэр Чернигова рассказал, что в делегации было четыре человека, но вопросы у таможенного инспектора возникли якобы только к его документам – они были изъяты.

"Произошедшее я связываю с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса президента. Поэтому мне уже пытались запретить командировки в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия. Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", – добавил он.