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ПОЛИТИКА

Мэр Чернигова заявил, что его не пропустили в Польшу в связи с политической атакой "одного из сотрудников" ОП

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Атрошенко: Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия
Атрошенко: Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко считает, что его сегодня не пропустили через государственную границу в связи с политической атакой на него.

Об этом он заявил в Facebook 19 июня.

Атрошенко намеревался посетить польский Жешув – он планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, который был разбомблен российскими оккупантами.

"Только что на границе меня не пустили в Польшу, куда я направлялся на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Четко связываю такие действия с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют президента", – написал он.

Мэр Чернигова рассказал, что в делегации было четыре человека, но вопросы у таможенного инспектора возникли якобы только к его документам – они были изъяты.

"Произошедшее я связываю с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса президента. Поэтому мне уже пытались запретить командировки в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия. Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", – добавил он.

https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/posts/435714455226326

Контекст:

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, которое президент Украины Владимир Зеленский объявил утром 24 февраля, после открытого вторжения российских войск в Украину.

Есть несколько исключений из этого правила, в том числе командировка.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Давос, граница, запрет, Владислав Атрошенко, визит, сотрудничество, мэр
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