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Мэр Чернигова требует от пограничников предоставить информацию, кто давал устное указание запретить ему командировку в Польшу

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Атрошенко требует от председателя Государственной пограничной службы предоставить официальный ответ
Атрошенко требует от председателя Государственной пограничной службы предоставить официальный ответ
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к руководству Государственной пограничной службы с требованием предоставить ему информацию о том, кто дал устное указание запретить ему выезд в командировку в польский город Жешув. Копию письма он обнародовал на своей странице в Facebook.

"У меня был необходимый пакет документов для пересечения государственной границы Украины. Начальник 1-й группы инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" (тип А), капитан Митрополит Ольга Григорьевна приняла решение об отказе в пересечении государственной границы, не содержащее ссылку на причину отказа в выезде в город Жешув (Польша) и являющееся необоснованным", – написал Атрошенко.

Городской голова Чернигова в письме отметил, что решение об отказе было принято инспектором на основании устного указания.

"Во время общения со мной капитан Митрополит О.Г. сообщила о наличии "устного указания" об отказе лично мне в пересечении государственной границы Украины", – пояснил он.

Атрошенко требует от председателя Государственной пограничной службы предоставить официальный ответ, почему ему отказали в выезде в командировку в Польшу.

"Прошу вас ответить на вопрос: давали лично вы или по вашему приказу ваши непосредственные подчиненные противоправное "устное указание" инспекторам пункта пропуска "Краковец" относительно запрета Черниговскому городскому голове Атрошенко В.А. выезда за границу? Если давали, то по просьбе какого должностного лица?" – сказано в документе.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=436600878471017&set=a.327891836008589&type=3

Контекст:

Атрошенко намеревался посетить польский Жешув – он планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, который был разбомблен российскими оккупантами. 

Мэр сообщил, что у него есть полный перечень документов, разрешающих пересекать границу в служебных целях. Он рассказал, что в делегации было четыре человека, но вопросы у таможенного инспектора возникли якобы только к его документам, которые были изъяты.

Теги: Чернигов, пограничники, Владислав Атрошенко, ГПСУ, мэр
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