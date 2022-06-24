ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Вы не позволили врагу захватить Украину, не позволяйте подчиненным ее унижать и дискредитировать вас". Мэр Чернигова обратился к президенту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владислав Атрошенко: Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и смелых, отчаянных, патриотических черниговцев
Владислав Атрошенко: Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и смелых, отчаянных, патриотических черниговцев
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил в интервью "Интерфакс-Украина", что не выпускать его на подписание соглашения о сотрудничестве с польским муниципалитетом – бессмыслица и дискредитация Украины и президента.

"20 июня президент Жешува подписал соглашение о сотрудничестве с Черниговом. К сожалению, я не смог присутствовать там из-за внутренних политических препятствий. Но, надеюсь, они пройдут быстро, как простуда. Ведь когда президент Украины призывает мэров более активно сотрудничать со странами-партнерами и при этом мэра города, открыто поддерживающего президента и едущего за границу ради привлечения помощи на восстановление города, не выпускают, это полная бессмыслица. Я уверен, что президенту об этом не было известно. И если он об этом узнает, то ребята, которые это делают, получат, простите, по жопе. Поскольку такие поступки унижают Украину и дискредитируют президента", – заявил мэр.

Он сказал, что, если бы встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, он бы лично ему заявил о своей поддержке в войне с агрессором.

"Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и смелых, отчаянных, патриотических черниговцев. Господин президент, вы не позволили врагу захватить Украину, не позволяйте подчиненным ее унижать и дискредитировать вас", – сказал Атрошенко.

Мэр Чернигова добавил, что в Польше отреагировали на инцидент.

"В Польше очень удивились. Неприятно удивились. А еще топ-медиа Польши об этом написали громко. Получилось очень некрасиво. В будущем таких ситуаций следует избегать. Они вредят стране. Ведь ни начало отношений, ни договоренности о помощи городу не достигаются в онлайн-режиме или путем электронной переписки. От слова "совсем". Почти на всех этапах требуется личный контакт", – подчеркнул Атрошенко.

Контекст:

Атрошенко намеревался посетить польский Жешув – он планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, который был разбомблен российскими оккупантами.

Мэр сообщил, что у него есть полный перечень документов, разрешающих пересекать границу в служебных целях. Он рассказал, что в делегации было четыре человека, но вопросы у таможенного инспектора возникли якобы только к его документам, которые были изъяты.

Атрошенко также обратился к руководству Государственной пограничной службы с требованием предоставить ему информацию о том, кто дал устное указание запретить ему выезд в командировку.

Теги: Чернигов, Польша, граница, запрет, Владислав Атрошенко, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (749133)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (184317)
3
Муж Мейхер, российский бизнесмен Уржумцев: Мы 23 февраля много чего думали, потом поняли, что лучше не думать о будущем (116335)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (110720)
5
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (100782)
6
Кондратюк заявил о "трех очевидных проблемах" Арестовича (94484)
7
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (77512)
8
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (72789)
 
 
 
 