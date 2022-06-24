"Вы не позволили врагу захватить Украину, не позволяйте подчиненным ее унижать и дискредитировать вас". Мэр Чернигова обратился к президенту

Владислав Атрошенко: Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и смелых, отчаянных, патриотических черниговцев Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

"20 июня президент Жешува подписал соглашение о сотрудничестве с Черниговом. К сожалению, я не смог присутствовать там из-за внутренних политических препятствий. Но, надеюсь, они пройдут быстро, как простуда. Ведь когда президент Украины призывает мэров более активно сотрудничать со странами-партнерами и при этом мэра города, открыто поддерживающего президента и едущего за границу ради привлечения помощи на восстановление города, не выпускают, это полная бессмыслица. Я уверен, что президенту об этом не было известно. И если он об этом узнает, то ребята, которые это делают, получат, простите, по жопе. Поскольку такие поступки унижают Украину и дискредитируют президента", – заявил мэр.

Он сказал, что, если бы встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, он бы лично ему заявил о своей поддержке в войне с агрессором.

"Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и смелых, отчаянных, патриотических черниговцев. Господин президент, вы не позволили врагу захватить Украину, не позволяйте подчиненным ее унижать и дискредитировать вас", – сказал Атрошенко.

Мэр Чернигова добавил, что в Польше отреагировали на инцидент.

"В Польше очень удивились. Неприятно удивились. А еще топ-медиа Польши об этом написали громко. Получилось очень некрасиво. В будущем таких ситуаций следует избегать. Они вредят стране. Ведь ни начало отношений, ни договоренности о помощи городу не достигаются в онлайн-режиме или путем электронной переписки. От слова "совсем". Почти на всех этапах требуется личный контакт", – подчеркнул Атрошенко.