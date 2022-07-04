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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление Украины нужно 10 лет и $750 млрд – Гетманцев

Гетманцев: Средства необходимы на завершение реформ и стабилизацию макрофинансовых показателей
Гетманцев: Средства необходимы на завершение реформ и стабилизацию макрофинансовых показателей
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

План восстановления Украины, разработанный Национальным советом по восстановлению Украины, предполагает привлечение инвестиций и донорских средств в объеме около $750 млрд. Об этом секретарь Национального совета и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой, таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью УНИАН.

"Если мы говорим о необходимом уровне инвестиций для Украины на 10 лет, это $750 млрд. Но это не только средства доноров, но и частные инвестиции. Треть – это частные инвестиции, которые мы также стремимся привлечь", – заявил он.

Гетманцев считает, что сумма, необходимая для первоначальной стабилизации положения в Украине, – около $60 млрд.

"Во-первых, мы должны обеспечить проведение незавершенных реформ. Речь идет об антикоррупционной реформе, судебной реформе и завершении того процесса, который начат давно. Эти средства необходимы для обеспечения макрофинансовой стабильности, и это, наверное, наибольшая часть этих средств", – объяснил нардеп.

По его словам, не менее важной, чем финансовая, является задача разработки новой логистической карты, в том числе для восстановления экспорта украинского сырья и товаров. Также в условиях подорожания газа стратегически важной является программа энергосбережения.

"В общей сложности это 15 целей на эти $60 млрд", – добавил он.

Гетманцев сообщил, что план восстановления, подготовленный Национальным советом, 4 июля представлен на международной конференции в Лугано (Швейцария). Там доноры из почти 40 стран мира обсуждают перспективы послевоенного обновления Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину. 4 июня агентство Reuters сообщило, что инвестиции могут достигнуть €100 млрд. Трастовый фонд ЕС – Украина будет стремиться получить первоначальные взносы в размере €20 млрд от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Теги: инвестиции, экономика, война России против Украины, ущерб, Даниил Гетманцев
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