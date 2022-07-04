На восстановление Украины нужно 10 лет и $750 млрд – Гетманцев

"Если мы говорим о необходимом уровне инвестиций для Украины на 10 лет, это $750 млрд. Но это не только средства доноров, но и частные инвестиции. Треть – это частные инвестиции, которые мы также стремимся привлечь", – заявил он.

Гетманцев считает, что сумма, необходимая для первоначальной стабилизации положения в Украине, – около $60 млрд.

"Во-первых, мы должны обеспечить проведение незавершенных реформ. Речь идет об антикоррупционной реформе, судебной реформе и завершении того процесса, который начат давно. Эти средства необходимы для обеспечения макрофинансовой стабильности, и это, наверное, наибольшая часть этих средств", – объяснил нардеп.

По его словам, не менее важной, чем финансовая, является задача разработки новой логистической карты, в том числе для восстановления экспорта украинского сырья и товаров. Также в условиях подорожания газа стратегически важной является программа энергосбережения.

"В общей сложности это 15 целей на эти $60 млрд", – добавил он.

Гетманцев сообщил, что план восстановления, подготовленный Национальным советом, 4 июля представлен на международной конференции в Лугано (Швейцария). Там доноры из почти 40 стран мира обсуждают перспективы послевоенного обновления Украины.