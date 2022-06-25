Процесс конфискации активов России для передачи их на восстановление Украины уже нужно начинать – Яресько

"Очень важно для доверия иметь согласованную систему закупки, которая была бы прозрачной, честной, справедливой и хорошо управлялась бы отдельным ведомством или третьей стороной, чтобы были люди, которые конкретно занимались бы вопросами мониторинга и отчетности относительно использования этих средств", – сказала она.

Экс-министр финансов Украины считает, что над этим вопросом следует работать "даже сейчас".

Яресько перечислила источники финансирования, которые, по ее мнению, следует задействовать для восстановления Украины, пострадавшей от вторжения российских войск.

"Прежде всего это конфискация российских активов. В каждой юрисдикции, где были заморожены активы России, нужно принять конкретные законы, разработать процедуру. [...] Конечно, все это будет требовать времени, но этот процесс уже нужно начинать", – объяснила она.

По словам экс-министра, к восстановлению Украины нужно подключать Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также страны "Большой двадцатки".

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