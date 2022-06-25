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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Процесс конфискации активов России для передачи их на восстановление Украины уже нужно начинать – Яресько

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Яресько перечислила возможные источники финансирования восстановления Украины
Яресько перечислила возможные источники финансирования восстановления Украины
Фото: Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko / Facebook

Для контроля за средствами, выделяемыми на восстановление Украины, необходим отдельный орган. Такое мнение 24 июня в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности выразила бывший министр финансов Украины, бывший исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико Наталья Яресько. Ее выступление транслировал фонд экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка Open Ukraine.

"Очень важно для доверия иметь согласованную систему закупки, которая была бы прозрачной, честной, справедливой и хорошо управлялась бы отдельным ведомством или третьей стороной, чтобы были люди, которые конкретно занимались бы вопросами мониторинга и отчетности относительно использования этих средств", – сказала она.

Экс-министр финансов Украины считает, что над этим вопросом следует работать "даже сейчас".

Яресько перечислила источники финансирования, которые, по ее мнению, следует задействовать для восстановления Украины, пострадавшей от вторжения российских войск.

"Прежде всего это конфискация российских активов. В каждой юрисдикции, где были заморожены активы России, нужно принять конкретные законы, разработать процедуру. [...] Конечно, все это будет требовать времени, но этот процесс уже нужно начинать", – объяснила она.

По словам экс-министра, к восстановлению Украины нужно подключать Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также страны "Большой двадцатки".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Киевский форум по безопасности организован фондом Яценюка Open Ukraine.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde.  

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.

Теги: Россия, Украина, инвестиции, МВФ, война, Всемирный банк, вторжение, Наталья Яресько, война России против Украины, ущерб, финансы, конфискация, Киевский форум по безопасности
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