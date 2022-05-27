На Западе проявили интерес к идее отмены санкций против российских олигархов в обмен на финансирование восстановления Украины – СМИ

По данным СМИ, Фриланд (по центру) сообщила представителям G7 19 мая, что получила предложение от российских бизнесменов Фото: EPA

Об этом 26 мая написало Associated Press cо ссылкой на источники.

24 мая немецкое издание Handelsblatt отметило, что министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила представителям G7 на последнем заседании "Большой семерки" 19 мая, что получила предложение от российских бизнесменов передать значительную часть подсанкционных активов на помощь Украине в обмен на исключение олигархов из-под санкций.

Один из собеседников Associated Press рассказал, что "украинская сторона в курсе этих дискуссий". По его словам, в настоящий момент "это всего лишь идея", но западные союзники проявили интерес.

Агентство подчеркивает, что такое предложение может помочь устранить юридические препятствия для властей в таких странах, как Германия, где планка для конфискации замороженных активов очень высока.

По данным исследования, проведенным Национальным экономическим бюро США в 2017 году, на счетах российских олигархов в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других офшорных банковских центрах находится до $800 млрд. Это состояние, принадлежащее нескольким сотням сверхбогатых людей в РФ, примерно равно состоянию остальных 144 млн жителей России, указывает Associated Press.

Некоторые российские олигархи имеют двойное гражданство – в Великобритании и других западных странах.

В G7 входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония.