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На Западе проявили интерес к идее отмены санкций против российских олигархов в обмен на финансирование восстановления Украины – СМИ

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По данным СМИ, Фриланд (по центру) сообщила представителям G7 19 мая, что получила предложение от российских бизнесменов
По данным СМИ, Фриланд (по центру) сообщила представителям G7 19 мая, что получила предложение от российских бизнесменов
Фото: EPA

Страны Запада рассматривают вопрос предоставления российским олигархам возможности выхода из-под санкций в обмен на перечисление денег на послевоенное восстановление Украины.

Об этом 26 мая написало Associated Press cо ссылкой на источники.

24 мая немецкое издание Handelsblatt отметило, что министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила представителям G7 на последнем заседании "Большой семерки" 19 мая, что получила предложение от российских бизнесменов передать значительную часть подсанкционных активов на помощь Украине в обмен на исключение олигархов из-под санкций.

Один из собеседников Associated Press рассказал, что "украинская сторона в курсе этих дискуссий". По его словам, в настоящий момент "это всего лишь идея", но западные союзники проявили интерес.

Агентство подчеркивает, что такое предложение может помочь устранить юридические препятствия для властей в таких странах, как Германия, где планка для конфискации замороженных активов очень высока.

По данным исследования, проведенным Национальным экономическим бюро США в 2017 году, на счетах российских олигархов в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других офшорных банковских центрах находится до $800 млрд. Это состояние, принадлежащее нескольким сотням сверхбогатых людей в РФ, примерно равно состоянию остальных 144 млн жителей России, указывает Associated Press.

Некоторые российские олигархи имеют двойное гражданство – в Великобритании и других западных странах.

В G7 входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония.

Контекст:

В начале войны ЕС и его союзники заморозили около $300 млрд валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. Например, в Евросоюзе заморозили имущество российских бизнесменов на €10 млрд.

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.

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