ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тайвань предоставит финансовую помощь для восстановления Бучи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ву и Федорук провели онлайн-встречу
Ву и Федорук провели онлайн-встречу
Скриншот: Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) / Twitter

Тайвань предоставит финансовую помощь на восстановление Бучанской общины, пострадавшей от оккупантов. Такое обещание дал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в ходе онлайн-встречи с мэром Бучи Анатолием Федоруком, сообщила 20 июня пресс-служба Бучанского горсовета.

"Нам известно о страданиях, убийствах, разрушениях от войны, которые оставили в Буче агрессоры. Зверства в Буче – это военные преступления, которые важно осудить, а виновных – наказать. Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении", – заявил Ву.

Федорук поблагодарил его за поддержку.

Как сообщили в пресс-службе, кроме Бучи, финансовая и материальная помощь будет направлена на восстановление Харькова, Чернигова, Одессы, Сум, Запорожья.

Видеозапись разговора Ву опубликовал в Twitter. "Мы молимся о безопасности украинского народа и прекращении этой бессмысленной войны. Демократия победит!" – заявил он.

На сайте министерства иностранных дел Тайваня уточняется, что пожертвование для Бучи составит $500 тыс. В пресс-службе отметили, что это уже четвертая видеоконференция между Ву и украинскими лидерами – до этого он поговорил с мэром Киева Виталием Кличко, мэром Харькова Игорем Тереховым и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием. 

Всего, по словам Ву, Тайвань уже выделил Украине более $40 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры и направил более 580 тонн гуманитарной помощи для беженцев в страны ЕС и Украину. 

"Как страна, давно сталкивающаяся с угрозами и принуждением со стороны соседа, Тайвань понимает необходимость проявить солидарность и протянуть руку помощи", – заявил политик.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году, после гражданской войны. Оно имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

В конце апреля Тайвань объявил о пожертвовании Украине $8 млн Украине. Об этом Ву сказал мэру Киева Виталию Кличко, сообщило Reuters. $3 млн из этих средств предназначены Киеву, $5 млн – шести медицинским учреждениям Украины. 

В начале июня Ву в разговоре с харьковским мэром Игорем Тереховым заявил о выделении $6 млн украинским городам: Харькову, Николаеву, Сумам, Чернигову и Запорожью. 

Теги: Тайвань, Буча, финансовая помощь, война России против Украины, Анатолий Федорук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (640384)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (316824)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184264)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147519)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145913)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96173)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (96031)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91421)
 
 
 
 