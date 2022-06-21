Тайвань предоставит финансовую помощь для восстановления Бучи

"Нам известно о страданиях, убийствах, разрушениях от войны, которые оставили в Буче агрессоры. Зверства в Буче – это военные преступления, которые важно осудить, а виновных – наказать. Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении", – заявил Ву.
Федорук поблагодарил его за поддержку.
Как сообщили в пресс-службе, кроме Бучи, финансовая и материальная помощь будет направлена на восстановление Харькова, Чернигова, Одессы, Сум, Запорожья.
Видеозапись разговора Ву опубликовал в Twitter. "Мы молимся о безопасности украинского народа и прекращении этой бессмысленной войны. Демократия победит!" – заявил он.
Watch Minister Wu & #Bucha Mayor Anatoliy Fedoruk's heartfelt discussion of #Russia's brutal invasion & #Taiwan's * commitment to #StandWithUkraine * . We pray for the safety of #Ukraine's people & end of this senseless war. "Democracy will prevail!"— * Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) * (@MOFA_Taiwan) June 21, 2022
* READ https://t.co/ULR52we24e pic.twitter.com/Xr6FOpw1j7
На сайте министерства иностранных дел Тайваня уточняется, что пожертвование для Бучи составит $500 тыс. В пресс-службе отметили, что это уже четвертая видеоконференция между Ву и украинскими лидерами – до этого он поговорил с мэром Киева Виталием Кличко, мэром Харькова Игорем Тереховым и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.
Всего, по словам Ву, Тайвань уже выделил Украине более $40 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры и направил более 580 тонн гуманитарной помощи для беженцев в страны ЕС и Украину.
"Как страна, давно сталкивающаяся с угрозами и принуждением со стороны соседа, Тайвань понимает необходимость проявить солидарность и протянуть руку помощи", – заявил политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году, после гражданской войны. Оно имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.
В конце апреля Тайвань объявил о пожертвовании Украине $8 млн Украине. Об этом Ву сказал мэру Киева Виталию Кличко, сообщило Reuters. $3 млн из этих средств предназначены Киеву, $5 млн – шести медицинским учреждениям Украины.
В начале июня Ву в разговоре с харьковским мэром Игорем Тереховым заявил о выделении $6 млн украинским городам: Харькову, Николаеву, Сумам, Чернигову и Запорожью.