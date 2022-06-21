Тайвань предоставит финансовую помощь для восстановления Бучи

"Нам известно о страданиях, убийствах, разрушениях от войны, которые оставили в Буче агрессоры. Зверства в Буче – это военные преступления, которые важно осудить, а виновных – наказать. Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении", – заявил Ву.

Федорук поблагодарил его за поддержку.

Как сообщили в пресс-службе, кроме Бучи, финансовая и материальная помощь будет направлена на восстановление Харькова, Чернигова, Одессы, Сум, Запорожья.

Видеозапись разговора Ву опубликовал в Twitter. "Мы молимся о безопасности украинского народа и прекращении этой бессмысленной войны. Демократия победит!" – заявил он.

Watch Minister Wu & #Bucha Mayor Anatoliy Fedoruk's heartfelt discussion of #Russia's brutal invasion & #Taiwan's * commitment to #StandWithUkraine * . We pray for the safety of #Ukraine's people & end of this senseless war. "Democracy will prevail!"

* READ https://t.co/ULR52we24e pic.twitter.com/Xr6FOpw1j7 — * Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) * (@MOFA_Taiwan) June 21, 2022

На сайте министерства иностранных дел Тайваня уточняется, что пожертвование для Бучи составит $500 тыс. В пресс-службе отметили, что это уже четвертая видеоконференция между Ву и украинскими лидерами – до этого он поговорил с мэром Киева Виталием Кличко, мэром Харькова Игорем Тереховым и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.

Всего, по словам Ву, Тайвань уже выделил Украине более $40 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры и направил более 580 тонн гуманитарной помощи для беженцев в страны ЕС и Украину.

"Как страна, давно сталкивающаяся с угрозами и принуждением со стороны соседа, Тайвань понимает необходимость проявить солидарность и протянуть руку помощи", – заявил политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)