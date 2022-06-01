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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фельдман продает картины из личной коллекции для помощи ВСУ и восстановления "Фельдман Экопарка"

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В Харькове открыли благотворительную выставку-аукцион картин из коллекции Александра Фельдмана
В Харькове открыли благотворительную выставку-аукцион картин из коллекции Александра Фельдмана
Фото: feldman.fund

Впервые с начала войны в Харькове открылась благотворительная выставка-аукцион "Непокоренное искусство", на аукционе продаются картины из личной коллекции народного депутата Украины Александра Фельдмана, а все вырученные средства пойдут на поддержку ВСУ, помощь детям и восстановление "Фельдман Экопарка", полностью уничтоженного российским агрессором. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе нардепа.

Выставка-аукцион открылась сегодня в помещении галереи АВЭК в центре Харькова, на выставке можно увидеть и приобрести более полусотни картин различных украинских художников. Все работы, продающиеся на аукционе, из коллекции Международного благотворительного фонда "Фонд Александра Фельдмана", которую его основатель собирал десятилетиями, отметили в пресс-службе.

"Мечта каждого коллекционера – видеть, что собранное им служит людям. И сейчас нет сомнения в том, что нужно делать, кому и как следует помогать. Это первый аукцион из серии, которую мы готовим. Сотни работ станут благотворительными лотами, которые принесут пользу нашей армии, спасут детей, помогут восстановлению", – отметил Фельдман.

Фото: feldman.fund
Фото: feldman.fund

По его словам, уже продано 14 картин, покупателями выступили меценаты не только из Украины, но и из Германии, США и Израиля.

"Огромное спасибо людям, которые в это непростое время протянули руку помощи Харькову и вместе с нами творят добро! Мы верим в нашу победу, верим в гуманизм и не ждем окончания войны, чтобы двигаться вперед и восстанавливать утраченное", – добавил нардеп.

Выставка будет открыта для посетителей ежедневно, познакомиться с картинами онлайн и забронировать понравившуюся работу можно на сайте.

Фото: feldman.fund
Фото: feldman.fund

Контекст:

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В зоопарке содержалось несколько тысяч животных, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в экопарке.

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта – четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.

С начала апреля животных из экопарка начали вывозить – в частности, в Днепр. 13 апреля заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что все животные эвакуированы.

19 апреля в Харькове нашли тела двух сотрудников "Фельдман Экопарка", которые пропали в начале марта.

3 мая в экопарке сообщили, что основная зооколлекция спасена, почти все животные уже вывезены и находятся в безопасности, "остается еще небольшая группа копытных". В парке уточняли, что всего в нем содержалось около 5 тыс. животных.

Теги: животные, выставка, аукцион, помощь, война России против Украины, Александр Фельдман, Фельдман Экопарк, картины
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