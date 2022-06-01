Фельдман продает картины из личной коллекции для помощи ВСУ и восстановления "Фельдман Экопарка"

Выставка-аукцион открылась сегодня в помещении галереи АВЭК в центре Харькова, на выставке можно увидеть и приобрести более полусотни картин различных украинских художников. Все работы, продающиеся на аукционе, из коллекции Международного благотворительного фонда "Фонд Александра Фельдмана", которую его основатель собирал десятилетиями, отметили в пресс-службе.

"Мечта каждого коллекционера – видеть, что собранное им служит людям. И сейчас нет сомнения в том, что нужно делать, кому и как следует помогать. Это первый аукцион из серии, которую мы готовим. Сотни работ станут благотворительными лотами, которые принесут пользу нашей армии, спасут детей, помогут восстановлению", – отметил Фельдман.

Фото: feldman.fund

По его словам, уже продано 14 картин, покупателями выступили меценаты не только из Украины, но и из Германии, США и Израиля.

"Огромное спасибо людям, которые в это непростое время протянули руку помощи Харькову и вместе с нами творят добро! Мы верим в нашу победу, верим в гуманизм и не ждем окончания войны, чтобы двигаться вперед и восстанавливать утраченное", – добавил нардеп.

Выставка будет открыта для посетителей ежедневно, познакомиться с картинами онлайн и забронировать понравившуюся работу можно на сайте.