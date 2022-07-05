Украина презентовала мировому сообществу национальный план восстановления страны, он оценивается в $750 млрд

"Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу, каждую идею, а также рационально и именно в украинских интересах использовать средства, которые будут направляться на восстановление", – сказал Зеленский.
Он перечислил несколько ключевых принципов документа:
Президент считает, что результаты восстановления должны работать долгосрочно, а значит, должны создаваться рабочие места и новые производства в Украине.
"Конечно, речь идет не только о восстановлении материи жизни, но и об институциональном развитии. Наше государство стало кандидатом на вступление в Европейский союз. Движение к обретению полноправного членства предполагает реформы. Но и восстановление Украины предполагает реформы", – объяснил Зеленский.
Национальный план восстановления Украины оценивается в $750 млрд в течение 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.
Из 15 основных направлений национального плана наибольшее финансирование предполагается в сферах восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры регионов ($150–250 млрд), расширения и интеграции логистики с Евросоюзом ($120–160 млрд) и энергетики ($130 млрд).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину. 4 июня агентство Reuters сообщило, что инвестиции могут достигнуть €100 млрд.