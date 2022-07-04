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"Россия должна остановиться и пойти домой". Премьер Швеции назвала "очень легкий" способ закончить войну в Украине

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Российская агрессия против Украины должна закончиться, отметила Андерссон
Российская агрессия против Украины должна закончиться, отметила Андерссон
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая в ходе визита в Украину 4 июля посетила освобожденные от российских оккупантов (в начале апреля) Бучу и Бородянку Киевской области, осудила войну, начатую 24 февраля РФ.

Об этом она заявила в ходе совместного брифинга по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.  

"Я осуждаю российскую агрессию, убийство невинных гражданских, детей… Я осуждаю руины замечательной страны – Украины, – сказала Андерссон. – Российская агрессия против Украины должна закончиться… Мы должны завершить эту войну, поддерживая Украину, все больше давя на Россию санкциями. Наши усилия должны продолжаться, сколько нужно. Но все мы знаем, что есть один очень легкий способ закончить эту войну: Россия: должна остановиться и пойти домой".

Премьер Швеции также возложила "исключительно на Россию" ответственность за глобальный продовольственный кризис.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/746732416371961/

Андерссон приехала в Украину с визитом 4 июля. В Киеве премьер Швеции провела переговоры с Зеленским. По словам премьера, они обсудили поддержку Украины Швецией, восстановление страны и статус кандидата Украины в члены ЕС.

По итогам встречи Зеленский и Андерссон согласовали совместное заявление – первый документ в истории двухсторонних отношений между странами. Андерссон передала Зеленскому копию письма короля Карла ХII о признании независимым государством Запорожской Сечи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

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