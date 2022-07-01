Консультации относительно разблокирования экспорта зерна из Украины продолжаются, дат встреч пока нет – Офис президента

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном сообщил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

Ермака попросили прокомментировать информацию СМИ об инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана организовать переговоры с участием президентов Украины и РФ, Владимира Зеленского и Владимира Путина относительно разблокирования экспорта зерна из украинских портов.

"Что касается Турции. Пока никаких переговоров, договоренностей о встрече президента Украины и президента России не ведется. Мы о таких сигналах не слышали, – сказал глава ОПУ. – Что касается консультаций по экспорту украинского зерна… Действительно, они продолжаются. Они продолжаются и на уровне ООН, и я лично несколько раз в неделю разговариваю с господином [генеральным секретарем ООН Антониу] Гутерришем. Также мы говорим об этом с турецкой стороной. Но о каких-то конкретных датах по поводу встречи в Турции или в любом другом месте пока договоренности нет. Но мы, безусловно, продолжаем эту работу… На первом месте для нас стоит вопрос безопасности".