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Консультации относительно разблокирования экспорта зерна из Украины продолжаются, дат встреч пока нет – Офис президента

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Ермак: Пока никаких переговоров, договоренностей о встрече президента Украины и президента России не ведется
Ермак: Пока никаких переговоров, договоренностей о встрече президента Украины и президента России не ведется
Фото: president.gov.ua

Консультации по вопросу разблокирования экспорта зерна из морских портов Украины с участием Турции и ООН продолжаются, но договоренностей о конкретных датах встреч пока нет.

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном сообщил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

Ермака попросили прокомментировать информацию СМИ об инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана организовать переговоры с участием президентов Украины и РФ, Владимира Зеленского и Владимира Путина относительно разблокирования экспорта зерна из украинских портов.

"Что касается Турции. Пока никаких переговоров, договоренностей о встрече президента Украины и президента России не ведется. Мы о таких сигналах не слышали, – сказал глава ОПУ. – Что касается консультаций по экспорту украинского зерна… Действительно, они продолжаются. Они продолжаются и на уровне ООН, и я лично несколько раз в неделю разговариваю с господином [генеральным секретарем ООН Антониу] Гутерришем. Также мы говорим об этом с турецкой стороной. Но о каких-то конкретных датах по поводу встречи в Турции или в любом другом месте пока договоренности нет. Но мы, безусловно, продолжаем эту работу… На первом месте для нас стоит вопрос безопасности".

Контекст:

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна.

Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, переговоры, экспорт, блокада, Владимир Зеленский, война России против Украины, пшеница, президент, безопасность, Антониу Гутерриш, Андрей Ермак, брифинг, зерно
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