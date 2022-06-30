Самолеты-разведчики Великобритании могут помочь с экспортом зерна из Украины – Уоллес

По его словам, самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могут патрулировать районы Черного моря в случае заключения сделки, позволяющей судам с зерном покидать заблокированные порты Украины.

В то же время идею отправки военных кораблей Британии в Черное море Уоллес исключил.

"Роль Британии в этом может заключаться в ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), мы можем помочь в наблюдении, мы можем помочь с Rivet Joint и P8 для защиты южной части Черного моря… Но мы не собираемся отправлять наши корабли в Черное море, потому что это будет означать, что мы попросим турок снять блокаду с иностранных военных кораблей или кораблей других флотов", – пояснил Уоллес.